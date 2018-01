Vadillo: "El Palma no es un equipo que pueda estar cinco encuentros sin ganar"

El Palma Futsal afronta mañana en Son Moix (20.30 horas) la décimo novena jornada de la Liga con la "necesidad de conseguir la victoria" ante el Peñíscola. Los de Antonio Vadillo suman cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria y el último empate ante el Levante provocó el enfado del técnico con alguno de sus jugadores.

"Supongo que mis palabras hicieron mella en los futbolistas. Era un aspecto que teníamos que mejorar y ellos son los primeros que son conscientes de ello", ha relatado esta mañana en rueda de prensa el preparador andaluz sobre el discurso en el que criticó la actitud de algunos de sus futbolistas.

"Tenemos una plantilla larga para solventar los problemas que se nos presentan, pero ha habido jugadores que no han dado el nivel que tenían que dar, incluyo también al cuerpo técnico. Eso no lo digo yo, lo dicen los partidos, los resultados y la clasificación", ha aseverado nuevamente el gaditano durante la comparecencia de prensa que ha tenido lugar en el concesionario Peugeot-Automóviles Coll, del polígono de Son Castelló. "Tenemos que vencer ya. No podemos estar cinco partidos sin ganar, tenemos que lograr la victoria sí o sí", ha aseverado.

Vadillo ha reconocido que no entraba en sus cuentas sumar cinco encuentros consecutivos sin sumar los tres puntos, aunque ha subrayado la importancia de los tres últimos resultados: "El problema es que hemos dejado escapar puntos que debieron ser nuestros. En el partido del Levante, si el transcurso del encuentro hubiera sido otro, el empate no hubiera sido malo, pero tal como se desarrolló el duelo, la sensación final fue que habíamos perdido dos puntos. Con dos regalos cedimos el empate y eso propició que me enfadara".

Ya para acabar, el entrenador del Palma Futsal ha alabado las dos nuevas incorporaciones que ha realizado el club palmesano, pese a que difícilmente podrá contar con ellos para el encuentro ante el Peñíscola. "Con Diego Nunes el club está trabajando y si podemos disponer de él, entrará en convocatoria. En el caso de Claudino, todavía no ha llegado el tránsfer", ha asegurado.

Por su parte, Joselito, ala-cierre del Palma Futsal, también ha analizado el devenir del equipo en los últimos encuentros y ha insistido en la importancia de sacar los tres puntos en el encuentro de mañana: "Será un partido muy complicado porque jugamos con la necesidad de conseguir los tres puntos. Para nosotros es una final y ellos lo saben. El equipo está entrenando bien, pero es verdad que los resultados no llegan. Los errores que cometemos no son a nivel grupal, es más un problema individual y eso es algo a lo que tiene que poner solución cada jugador".