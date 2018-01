Tirado se une a Vadillo y también critica "los errores" de los jugadores

El director deportivo del Palma Futsal Jose Tirado se unió ayer a las críticas vertidas por su entrenador Antonio Vadillo al término del partido que el equipo empató a cuatro goles en la pista del Levante, y lamentó "los regalos" por la "falta de concentración" de los jugadores. En declaraciones a IB3, Tirado se quejó de que se cometen errores "porque no se es contundente. A lo mejor que el que no da el nivel no tiene que jugar", afirmó, contundente, el director deportivo, molesto como su entrenador por dejar escapar una victoria que se tocó con las manos. "El ochenta por ciento de los jugadores no demuestra la personalidad que tienen en el campo", añadió.

Pocas horas le han bastado a Ángel Claudino para darse cuenta del salto que ha dado en su carrera deportiva con su fichaje por el Palma Futsal. Dos entrenamientos le han bastado para confirmar que jugar la mejor liga del mundo es un doctorado para cualquier jugador y un proceso de formación continuo que supone un antes y un después en la vida de un deportista de élite.

El internacional argentino ya ha comenzado su integración al Palma Futsal tras firmar el acuerdo que le vincula a la entidad mallorquina hasta junio de 2.020. Será la primera experiencia de Claudino lejos de su país y llega a la meca del fútbol sala con el reto de adaptarse a una realidad bien diferente y en la que debe pulir la materia prima que tiene de sobra para ser un gran jugador. "Darle las gracias al Palma por abrirme las puertas de su club, cumplen uno de mis sueños que era venir a jugar a España y estoy muy agradecido por eso", reconoció el ala en su puesta de largo en compañía del presidente Miquel Jaume, el director deportivo Jose Tirado y el entrenador Antonio Vadillo.

Internacional absoluto con la albiceleste, ha compartido concentraciones con Nico Sarmiento, lo que le ha servido para hacerse una mejor composición de lugar de su nueva casa: "Hablé con Nico Sarmiento del club y al llegar la propuesta no me lo pensé", dijo.