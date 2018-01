Melgarejo: "Nos han hecho daño donde sabíamos que lo iban a hacer"

El discurso de Horacio Melgarejo señaló a sus jugadores. El técnico del Atlético Baleares aparcó el alegato de "las dinámicas negativas" del que tiró en las dos últimas derrotas y apuntó directamente a los futbolistas del conjunto blanquiazul: "Sabíamos que este equipo (el Villarreal B) juega bien en pase interior y es precisamente ahí donde nos han hecho daño".

El bagaje de Melgarejo al frente del conjunto balear es desastroso. Un punto de doce posibles conduce a los de Son Malferit directos a los puestos de descenso. "Estoy convencido de que vamos a salir de abajo, por eso no nos planteamos la palabra descenso", se exigió el argentino para cerrar la rueda de prensa.

Pese al resultado, el preparador argentino, quien lleva cuatro encuentros al frente del club, destacó la primera parte de sus chicos: "Podemos rescatar los primeros cuarenta minutos del encuentro, ahí controlamos el partido. Es a partir del minuto 41 cuando logran marcanos el primer gol entre líneas, que sabíamos que era su fuerte, y desde ese momento ya fuimos en descanso".

Melgarejo resaltó, eso sí, el buen hacer de los nuevos fichajes del Baleares en este mercado invernal, dos jugadores que alineó en el once titular. "Trabajamos de lunes a sábado y valoramos todo a la hora de hacer la alineación cada domingo. Estoy contento por el debut de Canario y de Hugo Díaz, creo que han hecho un buen trabajo. Esperamos que Gerard Oliva se recupere pronto porque es un jugador muy importante para el equipo y, con Álvaro, no hay ningún problema. Esta semana hablaré con él porque cuento con su fútbol", resaltó.

El entrenador se cuidó de no revelar a ningún jugador como origen de los problemas del equipo y aseguró no estar muy preocupado con lo que hagan o dejen de hacer los equipos que vienen por debajo: "Lo que hagan el resto de rivales no me preocupa, suficiente trabajo tengo con mirar lo que hace mi equipo. Nos vamos dolidos porque nos falta tomar mejores decisiones".



Kike López: "Partido a partido"

Uno de jugadores del conjunto blanquiazul, Kike López, atendió a los medios de comunicación tras el encuentro y destacó el trabajo del equipo en los primeros minutos del partido: "Hemos salido bien, poniendo las cosas difíciles y ellos nos han hecho el primer gol en su primer disparo entre los tres palos. El 2-0 comenzando la segunda parte nos ha hundido y nos ha puesto las cosas imposibles". López aseguró que, a día de hoy, solo piensa en ir "partido a partido" y que salir de los puestos de abajo de la tabla es lo único que le preocupa. "Siempre pienso en la posición en la que está el equipo actualmente, de momento solo debemos pensar en salir de donde estamos", dijo.