Fuera del pelotón profesional

No todo son alegrías en el inicio del 2018 para el ciclismo mallorquín. Especialmente para Gaspar Mas y Álex Martínez, quienes hace meses anunciaban que en la nueva temporada serían profesionales con el equipo de categoría continental Nice Pro Cycling Team. Un conjunto que malvivió en la campaña 2017, que empezó disputando la Challenge Volta a Mallorca, ya con el montuirer Gaspar Mas en sus filas.

Dos meses después ambos están fuera del Nice Pro Cycling Team, por diferentes motivos, pero especialmente por la desorganización, responsabilidad y profesionalidad demostrada por los directivos del conjunto ciclista con ficha de Kuwait.

"En mi caso soy yo quien ha decidido desvincularse de ellos, cuando ya había firmado para seguir una temporada más", destaca Gaspar Mas. Un ciclista que entiende que "es un alivio" haber salido del Nice Pro. "No han cumplido sus compromisos y todavía me deben dinero, de dos premios y por la compra de dos ruedas", asegura decepcionado. "Me dijeron que la temporada pasada correría 60 días y no llegaron ni a 30. Fue un desastre, un año muy duro", lamenta Gaspar Mas.

El caso de Álex Martínez es diferente, aunque el equipo protagonista es el mismo, el Nice Pro que en Mallorca dirigió el técnico Jacques Dolidon. Una formación con la que el ciclista de Son Ferriol, de 31 años, se comprometió para debutar como profesional en el 2018 y de quien dos meses después, los directores del conjunto kuwaiti, prescindieron de él por tener más de 25 años de edad.