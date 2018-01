Nunes llega al Palma Futsal para hacerse "un nombre y triunfar"

Diego Nunes ya forma parte del Palma Futsal. El fichaje brasileño vivió su primer día completo dentro de la familia balear con su primer entrenamiento a las órdenes de Antonio Vadillo y con su presentación oficial tras cerrar su incorporación a la entidad mallorquina. El ala-pívot, de 23 años, ha firmado su contrato para lo que resta de temporada y otro año más, además de otros tres opcionales que se guarda el club, y centró todas las miradas en el entrenamiento de ayer aunque no podrá jugar con el equipo este domingo al no llegar a tiempo la documentación necesaria y deberá esperar todavía para debutar con el equipo.

Diego Nunes De Souza Costa (Guarulhos, 1.994) reconoció que ha cambiado de aires para cumplir un sueño que ha hecho realidad tras cinco años jugando en Asia y lejos de su Sao Paulo natal. A pesar de su juventud ya acumula experiencia suficiente como para dar el salto y afrontar el reto de competir en la mejor liga del mundo de la mano del Palma Futsal. El jugador quiso "agradecer al Palma la oportunidad. Desde que salí de Brasil he estado solo, sin la familia, desde los 18 años. Yo quería salir y mi prioridad era venir a España porque era mi sueño desde los quince años que lo hablaba con mi padre. El Palma me abrió las puertas, me ha dado la oportunidad. Tenía otras ofertas de España pero Palma ha sido el mejor sitio porque tiene paciencia con los jugadores, hay brasileños, los jugadores triunfan en Palma y eso es un punto importante" y no escondió su felicidad: "Ahora toca trabajar muy duro y hacer lo que pueda para ayudar a este equipo, que es un equipo muy grande porque hace dos años ya estuvo peleando para ser campeón de la Liga".

Nunes llega con las ideas claras y con un objetivo: "Quiero estar dentro del equipo y competir por mi posición, hacerme un nombre: quiero triunfar. Tengo un sueño y dejé de ganar dinero en Asia y estoy aquí para hacer lo que pueda, ayudar al equipo y triunfar", comentó en su presentación. Hizo mención especial al recibimiento que ha tenido desde que pisó la isla este jueves: "Estoy muy feliz porque los jugadores me han recibido muy bien, es el primer sitio en el que soy recibido así y me he sentido como en casa. Me han hablado bien del club y que tenga paciencia para adaptarme".

El brasileño indicó que "Vadillo tenía mucho interés en mí, él ya estuvo en Catar. Yo he hablado con él algunas veces" y que en el primer día juntos "me ha prestado mucha atención ya en el primer entrenamiento. En unos días entraré en la dinámica del equipo".