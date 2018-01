Enric Mas prepara en Australia su participación en el Tour Down Under

Ante su tercer año como ciclista profesional, y segundo con el equipo Quick Step belga en el circuito UCI World Tour, el mallorquín Enric Mas llegó ayer a Australia tras un largo viaje, para disputar su primera vuelta por etapas del 2018 coincidiendo con el Tour Down Under, del martes 16 enero al domingo 21. Previamente, al igual que hará una representación del equipo español Movistar, Enric Mas entrará en competición, el domingo día 14, en la People´s Choice Classic. Un critérium sobre un recorrido por calles de la ciudad de Adelaida y 50.6 kilómetros de carrera. Un espectáculo ciclista consistente en completar 22 vueltas a un circuito de 2.300 metros de cuerda.

El joven ciclista de Artà, de apenas 22 años, informó ayer –a través de las redes sociales– haber llegado muy cansado a su ciudad australiana de destino. "Ya en tierras australianas para el Santos Tour Down Under! Me cansa más viajar hasta Adelaida que subir el Tourmalet", aseguró sobre el desgaste acumulado en el viaje, ilustrando el mensaje con una imagen en la que aparecía estirado sobre la cama de su habitación del hotel, con una almohada cubriéndole la cabeza.

Se trata del segundo año consecutivo que Enric Mas inaugurará en competición en las dos pruebas australianas que abren el calendario del ciclismo profesional. En el 2017, en su estreno en la división del UCI World Tour, ya demostró su alto nivel en el Santos Tour Down Under, siendo protagonista en sus etapas de montaña, concluyendo el 26 en la general y como el séptimo mejor joven de la ronda austral.

Selección balear de ciclocross

Por su parte, la Federació de Ciclisme de les Illes Balears ha anunciado que en el Campeonato de España de Ciclocross, del 12 al 14 de enero, en Legazpi, alineará a los mallorquines: Jaume Durán, Lucía Gómez, Raúl Gómez, Biel Mayans y Joan Reynés.