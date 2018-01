El Iberostar Palma se marca el objetivo de los 1.500 abonados

El Iberostar Palma ofrece a los aficionados la posibilidad de abonarse al club para la segunda vuelta de competición a la mitad de precio de lo que lo hicieron los socios a principio de esta temporada. De esta manera, por 35 euros cualquier persona de más de 18 años podrá ver los nueve partidos que le restan al equipo en Son Moix de aquí a final de temporada más el play-off.

El Palma mantiene las demás opciones de abono que ofrecía a principio de temporada. De tal manera se mantiene el 'Pack Dúo' (dos personas por 60 euros), el 'Pack Familiar' (la pareja por 60 euros y los hijos mayores de 12 años por 10 euros), el Socio VIP (50 euros) y el Socio Joven (personas entre 12 y 18 años por 18 euros). "La idea es intentar llegar a las cifras que hemos conseguido cada año desde que estamos en Leb Oro, que son 1.500. Ahora estamos por encima de los 1.400. La lectura positiva es que pase lo que pase, esté el equipo bien o mal tenemos estos 1.500 fieles. La negativa es que no somos capaces de dar este paso hacia adelante y esta es la asignatura que tenemos pendiente", manifestó el presidente del Iberostar Palma, Guillem Boscana.

En este sentido, aseguró que el club está "intentando hacer todo lo que está en sus manos" para tratar de ampliar la masa social del club aunque desde que el equipo está en Leb Oro esta se mantiene en las mismas cifras. "Hay quien me dice que a lo mejor es el número de aficionados al baloncesto que hay en Palma pero es algo que no sabemos decir. A lo mejor si ganáramos todos los partidos y estuviéramos arriba vendría más gente pero las veces que hemos ido mejor no ha sido así. Igual es que hemos llegado al límite de gente", revelaba Boscana.

El nuevo técnico del equipo, Félix Alonso, quiso reclamar el apoyo de la afición para tratar de solventar juntos la situación que atraviesa al equipo aunque es conciente de que los resultados no están ayudando en esta tarea. "Si fuéramos primeros Félix Alonso no estaría aquí y el pabellón estaría lleno. Para mí fue una grata sorpresa ver que había un buen ambiente y que estuvo animando. Esto significa que a la gente le importa el baloncesto y que le importa el Iberostar Palma. Ahora estamos en una situación comprometida y sé que es pedir más de lo que estamos ofreciendo pero agradecería que la gente nos ayudará en este momento complicado", explicó.

Sobre la situación del equipo, Boscana se declaró "optimista" y, aunque se muestra crítico por la imagen ofrecida hasta la fecha, está convencido de que el equipo irá hacia arriba. "Estoy convencido de que peor de lo que lo estamos haciendo no lo haremos y que seguro que iremos a mejor. Dentro de mi cabeza no está descender, estoy convencido de que no lo haremos. Me gustaría mucho jugar el play-off pero es una cosa que ahora no nos podemos plantear. Somos realistas y a día de hoy nos tenemos que olvidar de esto e ir a ganar al Valladolid. Tenemos una buena plantila que no es para estar aquí donde estamos, pero así como estamos jugando estamos donde nos merecemos", admitió el presidente del Iberostar Palma.