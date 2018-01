Diego Nunes, en su presentación con el Palma Futsal: "Quiero triunfar"

El Palma Futsal ha presentado este mediodía al brasileño Diego Nunes, ala-pívot de 23 años, en el Meson Can Pedro de Génova. "Para mí es un sueño venir a España y el Palma me ha abierto las puertas. Les agradezco esta oportunidad", ha destacado el jugador, que ha añadido: "Tenía otras ofertas de España, pero el Palma es el mejor sitio porque tienen paciencia con los jugadores y hay brasileños".

"No estoy mal físicamente. En unos días puedo estar listo", ha asegurado Diego Nunes, que se ha definido como un jugador polivalente: "He jugado en todas las posiciones, pero mi posición natural es de ala".

El brasileño solo ha tenido palabras de agradecimiento para el club, el técnico Antonio Vadillo y sus compañeros: "Vadillo me ha tratado muy bien. Quiero competir y estar dentro del equipo. Me siento como en casa porque los compañeros me han recibido muy bien". "En ningún sitio me han recibido así, estoy muy feliz y voy a trabajar muy duro para ayudar a este gran club", ha recalcado el brasileñó, que ha sentenciado: "Yo tengo un sueño, quiero triunfar".



Tirado: "Aportará mucho al equipo"

Por su parte, el director deportivo José Tirado ha señalado que Diego Nunes "tiene una prueba de fuego con su llegada a España. Ha hecho un esfuerzo económico para venir al Palma. Es digno de valorar que haga este esfuerzo en su intento de triunfar".

"Va a llevar su tiempo de adaptación, pero a medio plazo va a dar mucho de qué hablar y aportará mucho al equipo", ha destacado el mallorquín, que ha incidido en que la llegada de Nunes ha llevado su tiempo: "Es un momento feliz porque llevamos siguiendo a Diego desde hace dos años. Es el jugador por el que decidimos que teníamos que apostar. Tiene mucho margen de crecimiento".