Plata y bronce para los regatistas mallorquines en el Mundial de 420

Los regatistas mallorquines conquistaron unos resultados espectaculares en el Campeonato del Mundo de la clase 420 disputado en Fremantale (suroeste de Australia) desde el pasado 26 de diciembre hasta ayer, al obtener las medallas de plata y bronce en categoría open absoluta.

La embarcación del equipo tripulada por Albert Torres, del Real Club Náutico de Palma, y Xesc Mulet, del Club Nàutic s'Arenal, se adjudicó ayer el subcampeonato, por detrás de los también españoles Enrique y Pablo Luján (CN Jávea), que consiguieron el oro en la última de las 12 mangas con las que contó el campeonato.

El bronce finalmente fue para el también mallorquín Antoni Massanet y su compañero valenciano Carlos Balaguer, quienes se vieron privados de la victoria por un fuera de línea en la regata final.

Los subcampeones mundiales Albert Torres y Xesc Mulet completaron una competición muy regular con unos resultados parciales de 4, 3, 7, 2, 4, 2, 2, 3, 13, 2, 10, 9 y un tanteo neto (por descarte de su peor resultado) de 48 puntos, a tan sólo siete de los vencedores.

Albert Torres se mostró"feliz y muy satisfecho" con la medalla de plata, su mejor resultado junto al oro de 2015 en el Campeonato del Mundo de Team Racing de 420 y desde que dejó el Optimist, clase en la que fue campeón nacional y miembro de la selección española.

"Han sido unas jornadas de competición muy intensas, estamos contentos con el resultado, aunque podríamos haber optado al oro. Quiero felicitar a los ganadores, los hermanos Luján, que son amigos y compañeros, y también a Carlos Balaguer y Toni Massanet, que han sido terceros. Ahora empezamos el 2018 a lo grande, como subcampeones del mundo, y con la vista puesta en la clase olímpica 470", declaró Torres a su llegada a puerto y tras lograr la medalla de plata.

Antoni Massanet y Carlos Balaguer, por su parte, terminaron con 50 puntos y sus parciales, que incluyen tres victorias, les hubieran permitido ganar de no ser por la descalificación en la duodécima manga, que pesó en los regatistas como una losa.

Massanet, sin duda frustrado por esta circunstancia, confesó que al terminar la regata estaba convencido de que era campeón del mundo, hasta que su entrenador, Pedro Marí, le comunicó la noticia.

"Ha sido muy bonito pero al mismo tiempo muy triste para mí. En el último través creíamos que éramos campeones. Entrábamos terceros y ya me veía levantando la copa". En ese momento no eran conscientes de que habían sido penalizados. Su regata no valía y por consiguiente perdían la medalla de oro.

"Es difícil asumirlo, es un momento muy duro. Me hubiese gustado más pasar de quinto a tercero que de primero a tercero, pero la vela es así", reconoció el regatista del RCNP, quien expresó su "orgullo de ser parte del equipo español" y de poder subir al podio con sus compañeros. "Podríamos haber ganado cualquiera de los tres y estoy muy contento de que el podio sea íntegramente español; nos vamos de aquí con la cabeza muy alta", añadió el mallorquín.

La competición en el mar se disputó desde el pasado 29 de diciembre con vientos en torno a los 20 nudos casi todos los días, hecho que benefició claramente a los regatistas nacionales. Pedro Marí, entrenador del RCNP y responsable de la expedición en Australia, destacó la "grandísima actuación española".

En la categoría femenina de 420 Ladies, la tripulación del Club Nàutic s'Arenal compuesta por Aina Colom y Vicky Sisk, lograron entrar en el top-15, quedando en la decimocuarta posición.

Asimismo, Marí también destacó el décimo puesto femenino sub'17 conseguido por las regatistas del RCNP Giulietta Lang y Tess Provenzal en unas condiciones de viento que fueron "bastante duras".