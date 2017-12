Bustos centra su objetivo en el Europeo al aire libre

David Bustos centra su atención en esta temporada 2018 en el Europeo de Berlín. "El objetivo es estar bien en los Campeonatos de España al aire libre y disputar los Campeonatos de Europa, que serán en agosto, con garantías de medalla", señaló el atleta palmesano de la barriada de Son Sardina esta pasada semana, días antes de cerrar el año la San Silvestre Vallecana, carrera que organiza su firma Nike Runner.

Séptimo en los Juegos Olímpicos de Río y medallas de plata en el Europeo de Amsterdam 2016 y bronce en Helsinki 2012, admite que quiere olvidar la temporada pasada: "Estuve lesionado y cuando empecé en junio ya no tuve tiempo de hacer el entreno adecuado. Aunque fui al Mundial, no pude correr con garantías al no estar al cien por cien".

En 2018 espera "hacerlo bien en pista cubierta". "Es una especialidad que no me sale, ya que la temporada de la misma es corta y se me resiste", indicó, y destacó que su reto esta temporada en indoor "es poder coger el ritmo y forma adecuado, correr el Nacional y el Mundial", aunque su principal objetivo es poder luchar por una medalla en el Europe de Berlín.



Andrés Rodrigo, juez nacional

Por otro lado, el comité de jueces que preside Manuel Ramírez está de enhorabuena, ya que Andrés J. Rodrigo ha aprobado el curso de juez nacional. Dentro del estamento estatal de jueces, Balears cuenta con Mateu Cañellas Roca, que fue juez de llamadas en Barcelona 1992, Luis Azpiroz, Juan Pera y Pau Verd, son en ocasiones jueces árbitros en competiciones nacionales e internacionales.