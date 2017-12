Alonso: "No voy a llegar con un látigo, pero seré muy exigente"

La presentación de Félix Alonso como nuevo entrenador del Iberostar Palma fue toda una declaraciones de intenciones. El técnico leonés asegura que va a ser muy "exigente" y se marca dos objetivos primordiales para revertir la situación del equipo: aumentar la intensidad defensiva y practicar un juego de ataque más colectivo. "Es una isla muy turística, pero yo vengo aquí para trabajar. No voy a llegar con un látigo, pero voy a ser muy exigente. Voy a ser muy exigente con los detalles porque creo que es la manera de sacar las cosas y no desde la dictadura o desde imponer cómo hacer las cosas", se definió Alonso.

El nuevo técnico verdinegro aseguró que "la primera impresión es que hay un muy buen grupo de jugadores", pero reconoció haber detectado deficiencias en lo que ha podido ver del equipo hasta ahora: "Espero que con el trabajo diario mejoremos todos aquellos aspectos que a día de hoy están por mejorar. Sobre todo a nivel defensivo, hay un largo camino por recorrer. Hay que ser más agresivos en defensa porque un equipo que quiere aspirar a ganar partidos tiene que mejorar ostensiblemente en este aspecto".

En ataque, Alonso considera que "el equipo no juega como equipo" y esto, unido a la falta de dureza defensiva, lleva a que no se estén "obteniendo los resultados que de un principio estaban marcados por la calidad de la plantilla" del Palma.

A pesar de la situación actual del equipo, el leonés no se arruga y reconoce que el objetivo del equipo tiene que ser estar luchando en la fase de ascenso. "El objetivo tiene que ser meterse en el play-off. No estamos tan lejos, todavía queda liga para lograrlo y es el objetivo del club. La plantilla tiene calidad suficiente, aunque al final la liga nos pondrá donde nos merezcamos", reconoció.

Sobre el choque de esta noche ante el Ourense explicó que "no va a ser un partido fácil para ninguno de los dos equipos por la ansiedad y la frustración" y que espera "hacer valer" el factor pista para sumar su primer triunfo como entrenador del Iberostar.

A nivel de juego, Félix Alonso espera empezar a ver frutos de su trabajo, "sobre todo a nivel defensivo", en los que desea que queden a la vista "los cuatro o cinco apuntes" que ha trabajado en sus dos sesiones de entrenamiento.

Reconoció que "el partido tiene mucho de mental por la situación particular" que vive el equipo, y por ello advirtió de que "no se puede relajar nadie" porque el rival sea el colista de la competición. "Ellos igual también piensan que es el momento propicio para ganar. Hacía 14 años de mi última vez como primer entrenador en la LEB y si algo he aprendido de la categoría es que no hay ningún rival pequeño y que cualquier equipo puede ganar a cualquiera", concluyó el nuevo técnico del Iberostar Palma.