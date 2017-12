Hugo Díaz: "No prometo una cifra de goles, solo trabajo, trabajo y trabajo"

"Llevaba dos o tres años intentando venir aquí y creo que al fin ha llegado el momento". Con estas palabras se presentó ayer Hugo Díaz en Son Malferit. El primer fichaje del mercado invernal del Baleares ya entrena con sus nuevos compañeros y además ya marca goles: "Lo importante es marcarlos el fin de semana, los que haga en los entrenos valen de poco". El nuevo delantero del conjunto blanquiazul aseguró "conocer el reto" al que se ha embarcado tras abandonar el Mérida hace solo unos días. "Pedí salir de allí por voluntad propia y la primera opción que se me presentó fue la de venir aquí, no me lo pensé. Hay mimbres para tirar hacia arriba, creo que la posición que ocupa actualmente el equipo es irreal", resaltó el cordobés.

Díaz no se pone pone una cifra de goles para esta segunda vuelta, pero sí promete "trabajo, trabajo y trabajo". Precavido a la hora de hablar de objetivos para el equipo, reconoce que su intención es "ir partido a partido". "Si luego vamos holgados, ya veremos qué pasa", zanjó el andaluz.