Hugo Díaz: "No prometo una cifra de goles, solo trabajo, trabajo y trabajo"

"Llevaba dos o tres años intentando venir aquí y creo que ha llegado mi momento". Con estas palabras se ha presentado esta mañana Hugo Díaz ante la prensa. El primer fichaje del mercado invernal del Atlético Baleares ya entrena en Son Malferit, donde además ya marca goles: "Lo importante es marcarlos el fin de semana, los que haga en los entrenos valen de poco".

El nuevo delantero del conjunto blanquiazul ha reconocido en la rueda de prensa de su presentación "conocer el reto" al que se ha embarcado tras abandonar el Mérida hace solo unos días. "Pedí salir de Mérida por voluntad propia y la primera opción que se me presentó fue la de venir aquí y no me lo pensé. Sabía la posición que estaba ocupando el equipo y creo que los retos están para intentarlos. Hay mimbres para tirar hacia arriba, creo que la posición que ocupa actualmente el equipo es irreal", ha resaltado el futbolista.

Hugo Díaz responde a un rol que ha echado en falta el Baleares en esta primera vuelta y él mismo se ha definido como un delantero "que pelea todos los balones hasta el último segundo". "No dejo un balón por perdido, busco el desmarque entre el central y el lateral, sé aguantar de espaldas, protejo bien el balón y espero combinarme bien con Gerard Oliva y Álvaro, que son delanteros más altos", ha resaltado.

Díaz no se pone pone una cifra de goles en esta segunda vuelta, pero si promete "trabajo, trabajo y trabajo". Precavido a la hora de hablar de objetivos del equipo, reconoce que su intención es "ir partido a partido". "Las últimas jornadas serán las que marcarán nuestra situación. Si estamos salvados holgadamente habrá que pensar en la siguiente temporada y si hay opciones de tirar para arriba, habrá que apretar", ha relatado el jugador que admite desconocer los motivos que han llevado al equipo a sumar tan malos resultados en esta primera vuelta: "Sorprende la posición en la que está el equipo. No he estado dentro para saber los motivos, tengo a un buen amigo aquí, Migue Marín, y él mismo me decía que no era normal que el equipo estuviese en esa situación. He visto partidos que se les han escapado por detalles, pero al final el meterte en una racha negativa provoca que no puedas salir".