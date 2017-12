Esperança Mar redondea su extraordinario año

Guste o no guste, en el trote mallorquín el 2017 es el año de Miquel Mestre, la Peña Bonanza de Cala Millor y de la campeona nacional Esperança Mar. La vencedora del 'Gran Premi Nacional' del presente ejercicio y espectacular ganadora hoy de la nueva, y triste, versión del 'Gran Premi d'Egües' de tres años. Una prueba en la que Miquel Mestre ha dirigido a la hija de Toss Out sin contemplaciones, ni piedad con sus rivales.

A las riendas de la gran campeona nacional Miquel Mestre conquistó ayer la tercera de sus cuatro victorias cosechadas a lo largo de la tarde en la reunión del Hipòdrom Son Pardo, y en todas ellas dirigiendo representantes de la Peña Bonanza de Toni 'Castelar', como es el caso de Baby Sund, el francés Violon d'Ingres y el dos años Flipo Ses Planes.

Esperança Mar, un animal extraordinario, ha vencido con mucha autoridad en su actuación sobre un recorrido de media distancia, como son los 2.150 metros. Para eso ha mandado y dirigido el desarrollo de la prueba casi de punta a punta, tras colocarse en cabeza de carrera después de haberse recorrido apenas unos 300 metros. Colocándose por delante de Espiga des Llorer y tras obligar a su gran rival, Excellence, a superar la primera curva rodando por el tercer carril. Un primer esfuerzo que posteriormente ha pagado la yegua preparada para la ocasión en Francia durante meses por Toni Hernández, uno de sus copropietarios.

En cabeza de carrera y con el grupo de siete participantes divididos, y separados, en dos pelotones, Esperança Mar ha impuesto un ritmo asfixiante, que en meta le ha ofrecido una reducción kilométrica de 1:16'5 minutos. Una marca de sobresaliente entidad y una victoria tan mayúscula como rotunda.

Espiga des Llorer, en gran progresión y revalorizada desde que abandonó el entrenamiento de Toni Frontera, ha terminado en segunda posición -a un cuerpo de la ganadora-, culminando la mejor actuación de su vida. Mientras que Excellence se ha ternido que conformar con la tercera plaza, tras demostrar a falta de 500 metros de meta que no se encontraba en disposición de luchar por la victoria.

GRAN PREMI D'EGÜES

8ª Carrera, 2.650 m/A. (12.000 euros)

1. ESPERANÇA MAR (Miquel Mestre) 1:16'5

2. Espiga des Llorer (Jme. Fluxá) 1:16'6

3. Excellence (A. Frontera) 1:17'1

4. Easy Maker SB (J.A. Riera) 1:17'5

5. Eira de Jord (B. Fuster) 1:19'2

6. Estrella Duran (B. Mascaró) 1:19'7

distanciada: Esdemandia Mar (J. Riera S)

retirada: Eima (T. Bosch)



PREMI PERSHING

1ª Carrera, 2.150 m/A. (4.500 euros)

1. BOMORITIUS RINGEAT (F. Bennásar) 1:16'7

2. Bon Lucernais (A. Frontera) 1:16'7

3. Caballo Desbois (J.A. Riera) 1:16'9

4. Vif Espoir (G. Barceló) 1:17'1

5. And Only Visais (C. Riera M) 1:17'1

PREMI CAGNES SUR MER

2ª Carrera, 1.50 m/A. (6.000 euros)

1. SET ET MATCH (J. Riera S) 1:16'1

2. Quatal des Ormeaux (G. Fuster) 1:16'3

3. Victorious Volo (T. Pocoví) 1:16'4

4. Thor de Sucé (B. Llobet) 1:16'4

5. Saphir du Terroir (B. Fuster) 1:16'6

PREMI BUFALO

3ª Carrera, 2.150 m/A. (5.750 euros)

1. BABY SUND (M. Mestre) 1:16'5

2. Bakugan (F. Pourreau) 1:16'8

3. Bernardo Man (Jme. Fluxá) 1:17'0

4. Calenta (G. Pou) 1:17'1

5. Claudy's Crown (J.A. Riera) 1:17'2

PREMI LISIEUX

4ª Carrera, 2.650 m/A. (5.250 euros)

1. VIOLON D'INGRES (M. Mestre) 1:17'4

2. Viking du Gohlenn (J. Fluxá) 1:17'9

3. Vallner (M. Riera B) 1:18'0

4. Vif Ocean (B. Llobet) 1:18'2

5. Talbin d'Occagnes (J.A. Riera) 1:18'3

PREMI APOLO YC

5ª Carrera, 2.650 m/A. (4.500 euros)

1. EMOCION BS (X. Bennásar) 1:19'4

2. Epsilon Biniati (A. Frontera) 1:19'5

3. Daphne Hall (J. Carreras) 1:19'6

4. Dream Star HM (J.C. Rotger) 1:19'7

5. Dakota M (J. Riera S) 1:19'7

PREMI SENYOR DES BOSC

6ª Carrera, 2.650 m/A. (5.500 euros)

1. CAP DE LLEVANT (A. Frontera) 1:19'1

2. Dodi (X. Bennásar) 1:19'1

3. Chanel de Font (Jme. Fluxá) 1:19'1

4. Vandos (J. Fluxá) 1:19'5

5. Drac Màgic (M. Riera B) 1:19'7

PREMI HAMMER CAT

7ª Carrera, 2.650 m/A. (4.750 euros)

1. CIELO MIXO (G. Crespí) 1:21'8

2. Crack du Perche (J.A. García) 1:22'0

3. Cabaneta (Jme. Fluxá) 1:22'0

4. Deixondoit Rossa (F. Llabrés) 1:22'1

5. Brot de Lluna (A. Valls) 1:22'1

PREMI REY PIROSKA

9ª Carrera, 2.150 m/A. (5.000 euros)

1. FLIPO SES PLANES (M. Mestre) 1:19'4

2. Fenomenal (A. Valls) 1:19'5

3. Fantàstic BS (X. Bennásar) 1:19'5

4. Fantasia Mar (S. Salord) 1:19'6

5. Fresquet de Llevant (B. Sagrera) 1:20'0