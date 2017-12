Miquel Mestre pone la guinda a su histórico año

Miquel Mestre también ha ganado la última gran carrera del año en el Hipòdrom Son Pardo. El líder y dominador de la estadística balear del 2017 se ha impuesto a lo grande en el 'Gran Premi dels 4 Anys' con Dafi RS. Una yegua que ha realizado una actuación memorable. Mandando sobre la carrera de principio a fin, rodando a un promedio kilométrico de 1:17'4 minutos sobre los 2.650 metros. Un alto ritmo que ha dejado sin recursos para remontar a la vencedora a la gran favorita, Duna de Llevant, dirigida por Toni Frontera.

Favorecida en la salida por su dorsal número uno, Dafi RS ha impuesto una marcha alta a la carrera, mientras Duna de Llevant quedaba a dos, sin guía, rodando descubierta. Un exigente sobreesfuerzo que la campeona nacional ha pagado a lo largo de la recta de meta, tras emparejarse con Dafi RS en la última curva.

Dafi RS ha entrado en meta con dos enganches de ventaja sobre Duna de Llevant, mientras la tercera plaza se la ha apuntado Didal Allés, dirigido por Tomeu Mascaró, tras rodar durante toda la carrera a la estela de la pupila de Toni Frontera.

De la misma forma, la reunión matinal de hoy Son Pardo ha registrado una gran entrada, con el público respondiendo muy bien a la oferta de animación organizada por el Club de Dames del Trot, presidido por Paquita Oliver. Especialmente lo más pequeños, lo niños, grandes protagonistas de la jornada festiva del hipódromo.

GRAN PREMI DELS 4 ANYS

8ª Carrera, 2.650 m/A. (25.000 euros)

1. DAFI RS (Miquel Mestre) 1:17'4

2. Duna de Llevant (A. Frontera) 1:17'5

3. Didal Allés (B. Mascaró) 1:17'7

4. Diva CL (jme. Fluxá) 1:17'9

5. Deco SAS (A. Riera B) 1:18'0

6. Dixie SS (F.J. Martí) 1:18'0

7. De la Rumba (C. Riera M) 1:18'0

CAMPIONAT BALEARS D'AMATEURS

1ª Carrera, 2.150 m/A. (1.200 euros)

1. Cacique del Norte (J. Nadal M) 1:19'1

2. Entresis Z (M. Rubio) 1:19'1

3. Deixondit Rossa (F. Llabrés) 1:1:19'2

4. Crisis de Jord (M. Amer) 1: 19'4

5. Ali Rodney d'Odín (X. Andreu) 1:19'4

PREMI SIURELL DES PONT

2ª Carrera, 2.150 m/A. (1:000 euros)

1. Futur de Ladil (Jme. Fluxá) 1:21'3

2. Furia des Nells (G. Riera) 1:22'4

3. Filla del Vent (A. Vidal) 1:22'4

4. Futur Duran (O. Puigserver) 1:23'3

5. Festa Rossa (M. Llull) 1:24'3

PREMI AECC BALEARES (PREMIUM)

3ª Carrera, 2.150 m/A. (3.750 euros)

1. Bomoritius Ringeat (C. Velasco) 1:16'9

2. Univers de Bleves (T. Pocoví) 1:17'1

3. And Only Visais (C. Riera M) 1:17'2

4. Benodet Breiz (A. Vaquer S) 1:17'3

5. Vegas de Breizh (X. Andreu) 1:17'6

PREMI ELISABET (PREMIUM)

4ª Carrera, 2.650 m/A. (4.250 euros)

1. Cuore des Pres (I. Vinent) 1:19'4

2. Cubic GO (C. Riera M) 1:19'6

3. Bon Jim (C. Cruellas) 1:19'6

4. Benvengut SPA (M. Mestre) 1:19'6

5. Albor Neula (A. Frontera) 1:19'9

PREMI NACHO MAR L

5ª Carrera, 2.150 m/A. (3.500 euros)

1. Explosive Atac (M. Mestre) 1:20'0

2. Es Bou de Font (J. Carreras) 1:20'5

3. Don Querques (D. Oliver) 1:20'9

4. Electra BG (B. Llobet) 1:20'9

5. Dolça VX (A. Frontera) 1:21'3

PREMI HOURVARI (PREMIUM)

6ª Carrera, 2.650 m/A. (4.500 euros)

1. Ritz du Bocage (Jme. Fluxá) 1:17'7

2. Alive Madrik (A. Cívico) 1:18'0

3. Thorgan Aimef (A. Riera B) 1:18'1

4. Tornado Dream (J. C. Rotger) 1:18'1

5. Thales des Corvees (B. Llobet) 1:18'2

PREMI ENGHIEN (PREMIUM)

7ª Carrera, 2.650 m/A. (4.000 euros)

1. Vulcain du Goutier (X. Andreu) 1:16'3

2. Talbin d'Occagnes (V. Riera M) 1:16'9

3. Taquin de Fontaine (B. Llobet) 1:1:17'1

4. Usko des Landiers (M. Riera B) 1:17'2

5. Tonnerre d'Avril (A. Frontera) 1:17'3