La igualdad marca la pauta en la East Mallorca Cup

La segunda jornada del torneo internacional East Mallorca Cup-Cala Millor 2017, para futbolistas en edad Sub 12, permitió ayer al Spanish Soccer Academy, que dirige Michel Salgado, empatar 0-0 con el Atlético Baleares. El Al-Nasr Dubai ganó 2-1 al If Brommapojkarna. Igualmente, el Leeds superó 2-1 al Serverense; el Slatina Rumania batió 4-1 al Cardassar; la Real Sociedad superó 1-0 al Atlético Baleares; y el Mallorca tropezó con el If Brommapojkarna (2-3).