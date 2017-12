Melgarejo: "Como dijo un buen amigo mío, Roma no se hizo en tres días"

Horacio Melgarejo tiró ayer de refranero español para dotar con algo de luz las sombras que bañan al conjunto blanquiazul. El argentino eso sí, dichoso en la prosa, alteró los proverbios a su antojo y sumó días a la construcción de la capital italiana, tantos como partidos lleva dirigiendo a sus pupilos: "Como dijo un buen amigo mío, Roma no se hizo en tres días".

"A buen entendedor, pocas palabras bastan", prosiguió el hispanoamericano para acabar tirando del recopilatorio de máximas rubricadas por su antecesor, Armando de la Morena: "Quizás nos faltó ese pelín de suerte, pero no quiero usarlo como excusa".

Lo que sí admitió Melgarejo tras su tercer fiasco de la temporada, es que el resultado logrado ayer ante el Ebro "fue justo", y que su equipo, el Atlético Baleares, "jugó a remolque durante gran parte del encuentro".

El parón navideño para el equipo llega en el mejor momento, atendiendo a los últimos resultados cosechados en esta primera vuelta: "Las vacaciones nos deben servir para reflexionar un poquito sobre lo que hemos dado y lo que podemos llegar a dar. Debemos iniciar la minipretemporada con ganas de sacar esto adelante, si no estamos todos comprometidos será muy difícil".

Tras sumar un punto de nueve posibles en lo que lleva al frente del conjunto blanquiazul, Melgarejo reconoció que el mercado invernal será aprovechado por la dirección técnica del club para buscar soluciones. "El mercado va a estar abierto para todos los equipos y el Baleares va a ser uno de ellos. Tenemos que reforzanos en algunas posiciones pero ahora hablar de ello no viene a cuento", confesó el argentino, quien reconoció que el verdadero problema del equipo radica en no ser capaces de "ir a muerte en cada partido y competir".

"No soy de la opinión de que el equipo se esté destruyendo. Mientras esté yo en este club, el conjunto balear no se va a destruir ni hundir", garantizó el técnico blanquiazul para acabar deseando que este 2017 acabe lo antes posible: "Gracias a Dios ya se va el 2017 porque peor no puede ser. Hay que prepararse con todas las fuerzas y energías para 2018".