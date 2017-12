Toni Nadal confía en que su sobrino logre batir el récord de Federer

Toni Nadal, ex entrenador del número uno del tenis mundial, Rafel Nadal, espera que la carrera de su sobrino dure lo bastante para superar los 19 Grand Slams que actualmente tiene en su haber el suizo Roger Federer.

"Confío en que Rafa aguante lo suficiente para batir el récord de Federer", manifestó Toni Nadal, quien ayer recibió, en la localidad barcelonesa de Torrelavit, el Premio Segura Viudas 2017 de la Asociación de Periodistas del Tenis (APT), por su labor como técnico del diez veces ganador de Roland Garros los últimos 28 años.

A sus 31 años, Rafel Nadal ya suma 16 Grand Slams ganados, tres menos que Federer, que tiene 36. Pero, a partir de ahora, alcanzar el palmarés del helvético tendrá que hacerlo sin su tío, convencido de que puede lograrlo "si le respetan las lesiones".

"Uno ya tiene una edad –por sus 57 años– y quiere trabajar donde es necesario. En un momento dado, entendí que mi trabajo con Rafel no era suficientemente necesario y pensé que no le crearía ningún problemas si me apartaba", explicó Toni Nadal quien la próxima temporada se dedicará a la formación de jóvenes talentos en la academia que su sobrino tiene en Manacor.

El ya ex técnico del número uno del ránking mundial cree que Nadal queda en buenas manos, pues su trabajo en el circuito profesional seguirá siendo supervisado "por dos grandes técnicos" como Francis Roig y Carlos Moyá, sus dos principales entrenadores.

Sobre la labor que hizo con su sobrino, Toni Nadal se resta méritos: "Yo no lo he llevado a lo más alto. Si acaso he contribuido en sus años de formación. Después, Rafel ha hecho todo el trabajo. Yo solo he tenido la suerte de trabajar con un jugador que, además de ser mi sobrino, ha llegado al cénit del tenis mundial, pero yo he llegado con él de rebote".

Cuando hace repaso a los mejores momentos de su carrera como entrenador, Toni Nadal destaca "la primera vez que Rafa ganó Wimbledon, la primera vez que ganó Roland Garros, la primera vez que ganó Montecarlo y la primera que ganó la Copa Davis", aunque apuntó que pocos títulos le han dado más satisfacción "que sentir que salía el trabajo que íbamos haciendo en pista".

Entre los malos momentos destacó "la derrota ante Djokovic en Australia 2012, la de Roland Garros contra Soderling en 2009 y las lesiones, sobre todo la de 2005. Especialmente las secuelas de un fractura por estrés en el pie izquierdo, cuando no sabíamos si podríamos seguir en esto".

"En cualquier caso, y pese a que ha decidido apartarse del circuito profesional, Toni Nadal está convencido de que, aun sin él, su sobrino "tiene cuerda para rato". Eso sí, advirtió que, en 2018, él y Federer no podrán ejercer el dominio que han ejercido en 2017, "favorecido por las diferentes lesiones de Djokovic y Murray".