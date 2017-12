Vadillo: "Hemos hecho autocrítica"

Tras conseguir un punto en los últimos tres partidos, el Palma Futsal ha visto cómo ha pasado de la tercera posición a la séptima y como el nivel de confianza ha bajado producto de los malos resultados. El técnico Antonio Vadillo necesita lo mejor de cada uno en una situación que empeorada por las importantes bajas que sufre el equipo en los últimos partidos y que se mantendrán frente al Jaén Paraíso Interior el próximo sábado. Lolo, Favero y Éder no podrán jugar.

Vadillo reconoce que el equipo no está "en un buen momento", pero "estamos en ese punto de hacer autocrítica, ahora tenemos que ser más fuertes que nunca, estar más unidos que nunca para sacar la situación adelante. Estamos muy mermados por las bajas pero el grupo está por encima de lo individual y para sacar algo positivo en Jaén tenemos que hacer las cosas muy bien, estar muy concentrados y no cometer estos errores individuales que nos penalizan en la construcción del juego". Recuerda que "si estamos bien y hacemos las cosas bien podemos traer algo positivo"".

Vadillo reconoce el malestar de la plantilla por la forma de dejar escapar puntos importantes y asegura que están "molestos porque no podemos tirar un partido en ocho minutos. Luego el partido fue equilibrado pero la sensación la perdimos en ocho minutos y ellos dominaban todo. La falta de concentración y conexión no nos la podemos permitir. Esto ha servido para que tengamos los pies en el suelo y esta situación no se puede repetir".

El capitán Carlos Barrón dijo que mañana tienen un "partido importantísimo porque comienza la segunda vuelta, hemos pasado la primera con el objetivo cumplido pero no lo hemos hecho tan bien como queríamos y ahora es un punto de hacer autocrítica. Hace tres semanas éramos terceros pero cometíamos errores. Estamos en una dinámica muy negativa en juego y anímica y los jugadores nos hemos apoyado los unos en los otros para superar esta situación. El rival es el idóneo porque es un rival directo, juega nuestra liga y vamos a ir a por todas. El Palma Futsal se ha equivocado en estos últimos partidos dando esta imagen, pero iremos a Jaén a por los tres puntos", afirma el capitán balear, que admite que "se han cometido muchos errores que se repiten cada jornada y hay que evitarlos".

Visita al hospital de Son Espases

Una amplia representación del Palma Futsal se desplazó ayer al Hospital de Son Espases para compartir la mañana con el centenar de niños ingresados en la unidad de oncología y sacarles una sonrisa. El Palma Futsal visita cada año varios centros hospitalarios para llevar regalos a los niños ingresados. Un centenar de niños y sus familiares disfrutaron con la visita de Vadillo, Pazos, Barrón, Quintela, Rojas, Favero y Éder, que llevaron balones, bufandas y camisetas.