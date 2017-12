"Tomeu ha creado escuela"

Un personaje irrepetible. El óbito de Tomeu Ferragut (Costix, 1944), profesor y entrenador, el pasado martes tras una larga enfermedad, ha dejado un hondo pesar entre el mundo del deporte balear, sobre todo en el de la canasta, en el que triunfó desde el club San José Obrero, que fundó junto a Sebastià Arrom.

Numerosas fueron las reacciones y alabanzas a la figura de Tomeu Ferragut. Todos coinciden: "Ha marcado una época y ha creado escuela".

"A mí me marcó y solo puedo estarle agradecido por todo lo que me enseñó", afirma Luis Páez, del Colegio y Club San José Obrero. "Éstuvo en el colegio de profesor de Educación Física desde 1962 hasta 1998. Luego fue instructor de disciplina en secundaria. Cogí su relevo. Un consejo me ha marcado a la hora de mi labor en el centro escolar. Tomeu me decía: 'Tienes que tratar a los chicos como si pescaras. No siempre puedes tirar del hilo ya que puede romperse; debes dejar que se acerquen a ti y luego estirar y así sucesivamente", explica, y añade: "Tenía fama de ser muy duro y estricto con un carácter muy fuerte. No obstante, me demostró que era muy justo con todos". "Fue la persona que más me marcó en el tema laboral y me consta que no he sido el único. Era un referente, tanto que muchos alumnos, tras finalizar su etapa escolar, venían al colegio tras varios años a visitar a Tomeu, casi al único que recordaban con cariño", comenta.

En el baloncesto, Tomeu Ferragut marcó una época dirigiendo el club y a varios conjuntos del San José, consiguiendo que esta entidad fuera un referente a nivel balear con notables éxitos y la salida de jugadores importantes. "Solo podemos estar agradecidos a la gran labor formativa que realizó. Fue una persona que enseñó mucho y que colaboró en muchas parcelas, especialmente en las categorías inferiores", cuenta Juan José Talens, presidente de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. "Fue coordinador escolar y estuvo en las selecciones territoriales. Además fue merecedor del premio Cornelius Atticus, esa distinción ya indica qué concepto tenía la gente de él, un incansable trabajador para el deporte escolar y de formación", añade. "Nos ha dejado un gran legado y solo podemos estarle agradecido, finaliza.

Ferragut destacó también en el deporte escolar, estando muchos años en esta parcela del Govern Balear. Estuvo junto Biel Gomila, Marcelí Got, Jaume Mayol, Jaume Mateu, Llorenç Maria Got, Pere Nebot, Toni Pujol y Toni Lladó. "Su labor fue extraordinaria. Nos ha dejado un gran trabajo y un legado digno de mención", reflexiona Biel Gomila, compañero de Ferragut en la dirección del deporte escolar en esta comunidad hace ya varios años. "Siempre nos inculcó que el trabajo se tenía que hacer de manera seria y bien hecho, sino no valía la pena hacerlo. Fue innovador y una persona que primaba los valores por encima de otras cosas. "Que te llame tu madre llorando, diciéndote que se ha muerto Tomeu. Toda una vida oyendo hablar de él a mi familia", escribió Xavi Sastre Casali, entrenador de baloncesto en el Santa Mónica e hijo del técnico del Iberostar Palma.