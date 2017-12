"No estar en play off no sería un fracaso"

El entrenador del Iberostar Palma Xavi Sastre se mostró en desacuerdo con las declaraciones del jugador del equipo Roger Fornas en una entrevista a Diario de Mallorca publicada el miércoles y en las que consideraba que sería un "fracaso absoluto" que el equipo no se metiera en play-off. El técnico quitó presión a sus jugadores y explicó que sería una decepción, pero no un fracaso. "Mientras la gente dé todo lo que puede dar nunca será un fracaso no conseguir un objetivo, será una decepción. Fracaso es una palabra muy fuerte y eso podría significar que despreciamos a los rivales", manifestaba Sastre ante los medios de comunicación.

Para el importante partido del sábado en Son Moix ante el Leyma Coruña, Sastre cuenta con la duda de Carles Bivià, que ha iniciado un tratamiento para paliar las dolencias que sufre a consecuencia de un edema óseo en la muñeca izquierda que arrastra desde principio de temporada. El entrenador del conjunto mallorquín asegurá que "lo suyo sería que parara pero no estamos para que pare". Sobre este encuentro, Sastre espera un partido muy complicado porque los mallorquines se medirán a uno de los equipos más en forma de la competición, el Coruña, que encadena tres triunfos. "Es un equipo que a día de hoy está con mejores sensaciones. Hace cuatro jornadas que está en un gran estado de forma y a talento no le vamos a ganar. Tenemos que poner hambre y ganas", analizaba el entrenador.

Al margen del rival, Sastre se muestra positivo porque considera que por fin el cuerpo técnico ha "tocado la tecla de cómo es el equipo" y añade que la plantilla está haciendo "un gran esfuerzo" para revertir una situación complicada. "Con lo que ha pasado en las últimas semanas puedo pensar más en positivo aunque la imagen del pasado fin de semana fue muy mala. Espero que hayamos aprendido todos de esto y entendamos que el sábado es una oportunidad", reconocía. Además, dice, el partido cobra todavía más importancia por el hecho de ser en casa, donde no se puede volver a fallar y donde el equipo se tiene que "hacer fuerte" para aspirar al objetivo final de la temporada, que no es otro que disputar las eliminatorias por el ascenso a la ACB.