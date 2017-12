Vadillo: "Ahora mismo somos un equipo sin alma"

El entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo, fue muy crítico con su equipo tras la derrota del pasado martes en Cartagena, en el que fue el último partido de la primera vuelta. "Ahora mismo somos un equipo sin alma", se lamentó el jerezano.

"Perdimos el partido en los primeros minutos. Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo que iba a saltar a la pista superconectado, ya que se jugaba la clasificación para la Copa de España, y fue en ese momento cuando perdimos el partido, porque no salimos para nada concentrados", aseguró el técnico.

"Cuando hemos querido meternos en el partido ya era tarde, el marcador ya era de 2-0 y su actitud estaba siendo diez veces mejor que la nuestra. Todos los balones divididos los ganaban ellos, estaban con tres marchas más que nosotros y así es imposible competir en Primera División", añadió Vadillo tras el encuentro.

El técnico se mostró preocupado por la situación que está viviendo el equipo: "No solo hemos cometido errores, sino que nos ha faltado intensidad, conexión, concentración... y esto se está dando jornada tras jornada".

Vadillo zanjó el asunto indicando la importancia del cambio que debe experimentar el equipo: "Nos quedan partidos muy difíciles y ahora tenemos que rendir incluso por encima de nuestras posibilidades para poder sacar algo positivo. Ahora mismo somos un equipo sin alma".

También fue muy crítico el portero Carlos Barrón: "No podemos seguir con esta actitud. Es nefasta y está claro que no se nos pueden escapar tantos puntos. Es hora de hacer balance y autocrítica. El Cartagena fue muy superior a nosotros y tenemos que cambiar la imagen que estamos dando en los últimos partidos, porque no se están dando ni los resultados ni el juego que queremos".

De cara al futuro, el capitán aseguró: "Afrontamos el partido del sábado contra el Jaén como una final. Va a ser la primera de 15 finales que vamos a tener que afrontar en la segunda vuelta".