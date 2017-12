Nibali no cree a Froome: "Esos días llovió; me parece difícil que sufriera asma"

El ciclista italiano Vincenzo Nibali, que podría convertirse en ganador de la Vuelta a España 2017 si el británico Chris Froome es descalificado por dopaje, aseguró que nadie podrá devolverle "la emoción de ganar de nuevo la Vuelta y salir ante el público en lo más alto del podio de Madrid".

"Es una muy mala noticia para el ciclismo y también para mí si se confirma su positivo", opinó el italiano en declaraciones que publica la página "TuttoBiciWeb", después de conocerse que Froome dio positivo por salbutamol, un broncodilatador, en la etapa del 7 de septiembre.

"He leído la noticia y la reacción de Chris y de su equipo, es pronto para expresar una opinión. Esos días en España había llovido por lo que me parece difícil que sufriera asma. Yo tengo el mismo problema, pero cuando llueve el polen no te molesta y no necesitas recurrir al ventolín", destacó Nibali, que está concentrado con su equipo el Bahrain-Merida.