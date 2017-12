Froome agradece desde Mallorca los mensajes de apoyo tras su positivo

El corredor británico Chris Froome, que ha conocido su positivo en la Vuelta a España, en Mallorca, donde su equipo, el Sky, se encuentra realizando la pretemporada, ha agradecido a los aficionados y seguidores del ciclismo su apoyo en estos momentos a través de un tuit en su cuenta personal.



"Gracias a todos por los mensajes de apoyo de esta mañana. Confío en que llegaremos al fondo del asunto", ha escrito Froome, que añade: "Pero desafortundadamente no puedo compartir ninguna información más hatsa que la investigación se haya completado".



Thank you for all the messages of support this morning. I am confident that we will get to the bottom of this. Unfortunately I can't share any more information than I already have until the enquiry is complete.