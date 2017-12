Nadal presume del trofeo Godó

El tenista número uno del mundo, Rafel Nadal, exhibe desde ayer en el museo de su academia de Manacor una segunda réplica del trofeo Conde de Godó que testimonia que ha ganado diez veces el torneo Barcelona Open Banc Sabadell. Albert Agustí, presidente del Real Club Tenis Barcelona (RCTB-1899), y Javier Godó, conde de Godó, hicieron entrega a Nadal de una réplica idéntica del trofeo en un acto privado en las instalaciones de la academia, y en la que también estuvo presente la familia del tenista mallorquín. "Me hace mucha ilusión este segundo gran trofeo aquí, pero ya no habrá más", explicó Nadal, que jugará en abril su décimo cuarto Barcelona Open Banc Sabadell, y que necesitaría, al menos, otros cinco años para repetir esta hazaña que ha firmado dos veces durante su carrera.

Agustí, por el contrario, le animó a conseguirlo. "Tendrás que dedicar más espacio en las vitrinas porque estoy seguro de que no se acaba con estos diez trofeos", le dijo al manacorí. Javier Godó recordó que querían blindar el trofeo para que no se lo llevaran en propiedad fácilmente. "Pero contigo no ha sido posible", le dijo a Nadal, que entre 2005 y 2017 ha ganado diez veces el torneo, una cifra que ningún otro tenista en la historia del tenis ha alcanzado en ninguna competición del calendario.

En 2009 se le hizo entrega de la primera, por sus cinco primeras victorias en el torneo, y ayer recibió una réplica idéntica que ya tiene sitio en las vitrinas del museo. Desde ayer, los dos trofeos del Conde de Godó descansan en las tribunas del museo junto a las 10 reproducciones en pequeño tamaño que Nadal ha recibido cada año por su triunfo.