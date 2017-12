Cristiano Ronaldo: "Soy el mejor jugador de la historia"

El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo se ha autodenominado como "el mejor jugador de la historia" después de recibir su quinto Balón de Oro, afirmando que no hay futbolista "más completo" que él, y ha reconocido que pensaba que no podría "atrapar" al barcelonista Lionel Messi en número de trofeos.



"Respeto las preferencias de todos, pero no veo a nadie mejor que yo. Ningún futbolista hace cosas que yo mismo no puedo hacer, pero veo que hago cosas que otros no pueden hacer. No hay un jugador más completo que yo. Soy el mejor jugador de la historia, tanto en los buenos como en los malos momentos", declaró en una entrevista a la revista France Football, que otorga el galardón.



El portugués, que iguala a Messi con cinco trofeos, aseguró que volver a ganarlo es "un sueño". "Ya he entrado en la historia del fútbol, no solo al ganar este Balón de Oro. Ya había entrado ganando un Balón de Oro, luego dos, tres, cuatro, cinco... Ahora es normal que pase a la historia como el jugador que ganó más. Estoy muy feliz, es un momento muy especial para mí. Nunca pensé que fuera tan bonito, ni siquiera en un sueño", reconoció.



En este sentido, afirmó que no pensaba que pudiera alcanzar al argentino. "No pensé que podría atrapar a Messi, porque después de ganar mi primer Balón de Oro, él ganó cuatro. Pero el fútbol te da la oportunidad de seguir trabajando y ganando, y gané, y vivo una época maravillosa", subrayó.



Cristiano explicó, además, que para conseguir sus premios individuales "los trofeos colectivos siempre ayudan". "Ganar este trofeo es una recompensa deportiva. Me lo pasé genial: anoté muchos goles, fui máximo goleador de la 'Champions', ganamos la 'Champions' y la Liga", manifestó.





Además, señaló que"Estas son cosas que suceden naturalmente, cuando pensamos que estamos en una mala situación, de repente encontramos un buen momento, eso es fútbol. Estoy acostumbrado. No es por casualidad o por suerte que he ganado el Balón de Oro cinco veces, es con trabajo, dedicación y siempre creyendo en mi potencial y talento", apuntó."Ayer -miércoles- todavía superé un récord -primer jugador en marcar en todos los partidos de una fase de grupos de la Liga de Campeones-, ¿qué puedo decir? Una de las palabras que más escucho en mi vida diaria es 'bravo'. Cuando escuchas 'bravo' es la señal de que haces las cosas bien, tanto en el deporte como en la vida", concluyó.