Mateu Cañellas aconseja para Palma "una pista de entrenamiento" y no un estadio

Mateu Cañellas, exatleta, exconseller d'Esports del Govern balear y actualmente máximo responsable del área de Desarrollo y Tecnificación de la Federación Española de Atletismo (RFEA), acogió ayer con satisfacción la noticia de que Palma dispondrá por fin de la tan deseada pista de atletismo. Sin embargo, pidió que "sea funcional, enfocada al entrenamiento".

"Por lo que he leído, parece que la idea es construir una pista para competición y creo que lo que Palma necesita es una pista de entrenamiento, funcional", para que pueda acoger al máximo de atletas y clubes.

"Seguro que los técnicos del IME hablarán de que sea de tipo más funcional, una instalación que permita el uso día a día", destacó Cañellas, quien añadió que "no es el mismo tipo de instalación" que una pista dedicada a la competición: "Se deben tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, si habrá calles adicionales en la pista para hacer ejercicios de arrastre, porque si es así la pista se puede estropear en dos días y el coste en arreglos se puede disparar; si la grada se va a utilizar también para que se hagan entrenamientos; cuántos almacenes se va a tener, si uno general o varios para que cada club tenga sus aparatos; la circulación en la instalación, porque si es para competición público y atletas van cada uno por un sitio... o qué tipo de tartán se instala, porque si es más duro, el que se instala en rollos, es mejor para marcas pero puede provocar más lesiones".

"Hay que decidir qué tipo de instalación necesitas y es la más adecuada, porque cambian muchas cosas", insitió Mateu Cañellas, que fue un poco más allá: "Por ejemplo, si piensas en las escoletas de atletismo de los clubes, si se habilita un espacio con césped artificial es suficiente para que allí hagan su actividad y así no tendrán que ocupar las pistas y evitas que puedan chocar con algún atleta".

"Son muchas cosas a tener en cuenta y estoy seguro de que los técnicos del IME ya las han tenido en cuenta", repite Cañellas, que incide en que "Palma no necesita un estadio de atletismo, una instalación para albergar competiciones. Para eso ya están el Príncipes o la de Magaluf, porque lo normal es que se puedan acoger campeonatos de España de categorías base, no absolutos. Además, si tienes una buena instalación dedicada al entrenamiento, funcional, no es complicado ni demasiado costoso instalar gradas supletorias y otros equipamientos que sean necesarios".

En cambio, según Cañellas es más difícil que esa instalación para competiciones se adapte a otros uso. "Creo que basta con mirar el Palma Arena para entender a qué me refiero", agregó.

El coste de construir una nueva instalación también es otro punto importante. "Lógicamente, es mucho más económica una pista funcional, dedicada al entrenamiento, que una enfocada a la competición", explicó el responsable del área de Desarrollo y Tecnificación, quien además recordó que hace unos años "ya había algún proyecto" de este tipo, aunque incidió en que "es mejor no rescatar según qué proyectos que acabaron metidos en los cajones y hacer caso a los técnicos".

Los responsables deportivosdel Ajuntament de Palma tienen prevista para la próxima semana una reunión con la Federación Balear de Atletismo para explicar su proyecto y la ubicación de la pista de atletismo que pretenden construir y para la que aún no hay financiación.