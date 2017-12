El Guadalajara pone fin a la racha de 133 victorias consecutivas del Barcelona

El FC Barcelona Lassa vio frenada este miércoles su increíble racha de 133 victoria en la Liga Loterías ASOBAL, al ceder un empate (26-26) ante el Quabit Guadalajara en el polideportivo David Santamaría.

El equipo alcarreño entró en la historia del campeonato doméstico poniendo fin a la racha gloriosa del Barça. El cuadro culé perdió su último encuentro nacional el pasado 18 de mayo de 2013 frente a Naturhouse La Rioja.

"Lo tengo que asimilar. Estoy muy orgulloso de cómo se ha rehecho el equipo tras la derrota frente al Bidasoa. No sé ni cuántos años llevaba el Barça sin perder. Es impresionante lo que ha hecho Guadalajara hoy. Lo más importante de este equipo es la unidad que demuestran todos sus componentes, juegue el que juegue", indicó César Montes, técnico de Quabit Guadalajara.

Xavi Pascual, técnico de los azulgranas, reconoció como "justo" el empate. "Creo que el resultado es justo. Creo que Guadalajara es un muy buen equipo. Siempre nos ha costado jugar aquí. Tienen una pausa que antes no tenían y eso les convierte en un equipo difícil de batir. Hemos estado espesos en ataque. No se puede vivir del pasado. A mí no me gusta perder y hoy hemos perdido un punto pero, tal y como ha ido el partido, hoy hemos ganado un punto", apuntó.