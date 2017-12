Cuatro partidos de sanción al técnico del Atlético Baleares

Peor debut, imposible. Salvo por el punto (0-0) en el campo del Alcoyano, el entrenador Horacio Melgarejo no guardará buen recuerdo de su paso por El Collao, ya que fue expusaldo en el minuto 59 del partido y Competición le impuso dos partidos de sanción.

"En el minuto 58 el técnico Melgarejo Sager, Horacio Hernán fue expulsado por el siguiente motivo: Protestar de forma ostensible una de mis decisiones, a instancias del árbitro asistente nº1", expuso el colegiado en el acta.

El Comité de Competición ha aplicado el artículo 120 del reglamento para imponerle la sanción de dos partidos, por lo que el entrenador no podrá dirigir este próximo domingo al Atlético Baleares ante el Cornellà (en Son Malferit) ni el siguiente ante el Ebro para cerrar la primera vuelta de la Liga.

Tampoco estará este próximo domingo el lateral derecho blanquiazul, José Ruiz, sancionado con un partido por acumulaicón de amonestaciones tras ver amarilla frente al Alcoyano.

Precisamente, el jugador de los alicantinos que tuvo un rifirrafe con José Ruiz y fue expulsado, Mariano Sanz, ha sido sancionado con cuatro partidos. Le ponen dos por "dar una patada a un adversario que estaba en el suelo" y otros dos tras ver la roja: "Dicho jugador tras ser expulsado, tuvo que ser sujetado por varios compañeros de su equipo, para que no llegara al lugar donde yo me encontraba dirigiéndose a mí en los siguientes términos: 'Qué coño haces, qué coño has hecho, estamos locos o qué".