Melgarejo: "No se ha sufrido tanto, estoy muy contento con el punto"

"Lo más importante es sumar cuando no puedes ganar. Los jugadores hicieron un esfuerzo inmenso y ejecutaron nuestro plan a la perfección. Estoy muy contento con el punto", explicó Horacio Melgarejo, que fue expulsado en su debut en el banquillo del Atlético Baleares.

"Nosotros vamos a salir a ganar en todos los campos", indicó Melgarejo, que en su resumen del partido afirmó que "no se ha sufrido tanto". "Hemos tenido decisiones erróneas en ataque, hemos tenido un gran mano a mano de Kike, pero es mérito del portero", destacó el técnico argenitno.

"El equipo ha trabajado como un bloque esperando alguna contra por banda. El Collao es un campo complicado. Un punto en este campo es importante", aseveró, y aseguró: "Estoy muy contento con la actitud de los futbolistas, porque hemos sabido sufrir cuando tocaba y hemos trabajado como habíamos entrenado". "El próximo domingo haremos este punto bueno, cuando no puedes ganar no pierdas", sentenció.

Sobre su expulsión, indicó: "El juez de línea me ha dicho que entre a hablar con el árbitro, porque había tomado una mala decisión. Yo pongo la mano para que no caiga y él, en el contacto conmigo, parece que le empujo, pero no es así". Y en cuanto a la presencia de Aulestia, que resultó decisivo, como titular, indicó: "Sabemos de la calidad de Aulestia y del potencial de Carl. Me he decidido por ´Aule´ pero la próxima semana si debe jugar Carl, volverá a jugar".

El vasco Aulestia señaló al término del duelo: "Está claro que tenemos la necesidad de sumar de tres en tres. Teniendo en cuenta el rival y el campo, damos por bueno el punto. Ahora en casa toca ganar". "Siempre he dicho que intento ayudar al equipo día a día, entrenar pensando que voy a jugar cada domingo. Uno entrena cada día y está preparado para jugar. El equipo ha sido ordenado. Confiamos mucho en Horacio y en el trabajo que está haciendo. Es el momento de los hombres, debemos entrenar duro y salir de la situación en la que nos hemos metido nosotros mismos", añadió.

El capitán Fullana indicó: "Queríamos los tres puntos porque es un momento complicado. Hay buenas sensaciones, creo que en muchas fases del partido se ha visto un equipo ordenado, con alma y compitiendo; seguro que este punto lo haremos bueno en casa". "Sabíamos que ellos tendrían el balón y queríamos sorprender a la contra. Cuando le metes intensidad defensiva con tanto esfuerzo, cuesta tener claridad en ataque", concluyó.