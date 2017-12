El Atlético Baleares refuerza su moral con un sufrido empate

El Atlético Baleares ha empatado (0-0) en El Collao, ante un Alcoyano que ha sido mucho mejor tras el descanso. Horacio Melgarejo hacía su debut en el banquillo mallorquín y ha acabado sentado en la grada tras ser expulsado por protestar. La situación en la tabla no mejora para los palmesanos, que están en promoción de descenso, aunque sí los ánimos tras sumar un punto que ha sido un regalo.

Ha arrancado bien el partido el Atlético Baleares. Horacio Melgarejo ha apostado por un 4-1-4-1, con Malik poniendo músculo en el centro del campo y sin Borja en el once. Menos toque y más rapidez en la salida del balón. Con esa idea ha dominado el encuentro en la primera media hora el conjunto blanquiazul, aunque sin crear peligro ante la portería de Koke.

En el tramo final del primer periodo ha perdido el control el Baleares y el Alcoyano ha empezado a tocar un poco más el esférico y elaborar mejor las jugadas de ataque. Pero sin peligro, Aulestia ha sido casi un espectador más.

Más activos, y con menos imprecisiones, han estado los dos equipos tras el descanso. Y aunque el Alcoyano ha tenido más el balón, la primera ocasión para desnivelar el duelo ha sido del Baleares. Pero Koke ha evitado con el pie el 0-1 en un chut de Kike López. Minutos después, Aulestia metía la manopla para enviar a córner un disparo de López Silva.

Más ritmo ha ido metiendo el Alcoyano al encuentro en los siguientes minutos, mientras que el Atlético Baleares ha apostado por retener el balón. Han perdido los blanquiazules el control del partido y también a su técnico, Horacio Melgarejo, que ha sido expulsado por protestar.

El cambio de Borja por Óscar Rico no ha mejorado las cosas en el Baleares, que ha seguido a merced del Alcoyano, que ha visto cómo Kilian no acertaba en la ocasión más clara del partido. Esta oportunidad ha animado a los locales, que han metido una marcha más y se han hecho dueños del balón. Por fortuna para el once blanquiazul, Aulestia ha aparecido en un par de ocasiones más para evitar la derrota.



Ficha técnica



Alcoyano: Koke, Barreda, Navarro, Pau Bosch, Tomás Ruso, Ribelles, José García (Gato ,min.59), López Silva, Lado (Mariano Sanz, min.82), Kilian (Omgba, min.75) y David Torres.

Atlético Baleares: Aulestia, Marcel (Manu, min.72), Vallori, Sergio Sánchez, José Ruiz, Malik, Fullana, Kike López (Nacho Heras ,min.79), Julio Delgado, Óscar Rico (Borja Martínez, min.61) y Gerard Oliva.

Árbitro: Luis Miguel López de Lerma (C. Castilla-La Mancha). Tarjetas a amarillas a López Silva, Lado, Marcel, Gerard Oliva, José Ruiz y Aulestia. Tarjetas rojas al técnico blanquiazul, Horacio Melgarejo (min.59), y a Mariano Sanz (min.93)