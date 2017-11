Horacio Melgarejo: "Me siento capaz de sacar esto adelante"

Un motivado e ilusionado Horacio Hernán Melgarejo dirigió bajo una pertinaz lluvia su primera sesión como máximo responsable del Atlético Baleares. El que fuera segundo a las órdenes de Gustavo Siviero en los ejercicios 2014-16, a sabiendas de la oportunidad que le brinda la directiva blanquiazul, no perdió el tiempo con el gran grupo, y desde el primer momento les pidió máxima exigencia, comunicación entre los propios futbolistas e intensidad, mucha intensidad. Melgarejo, al más puro estilo ´cholista´, es de los técnicos que anteponen el resultado por encima de otras consideraciones. En definitiva, un técnico que se acopla a las exigencias de la Segunda División B.

Concluida la primera toma de contacto con los que serán sus nuevos futbolistas, el de Residencia se puso a disposición de los medios de comunicación presentes. Contundente en sus respuestas, de entrada reconoció máximo respeto a la labor realizada por su antecesor, Armando de la Morena: "Hay que respetar a las personas que estaban trabajando, y desde ya sí que me siento capaz de sacar esto adelante, porque estudié para esto y me siento con fuerza y condiciones para que el Atlético Baleares vaya para arriba".

Sobre la sesión preparatoria, indicó que fue un entrenamiento "positivo. Vi muy bien a los jugadores, con ganas de revertir la situación. Creo que con la calidad de la plantilla, no se merece estar ahí. Los vi con una predisposición cien por cien de sacar esto lo antes posible", añadió.



Empezar de cero



Sobre su manual de estilo, de entrada quiso dejar claro que "todos los futbolistas arrancan de cero, todos con las mismas posibilidades de estar en el once, en los dieciséis o quedarse en su casa", recordando que "me tienen que demostrar que quieren jugar de lunes a sábado, y ahí es donde se gana uno estar entre los once titulares, o los dieciséis". El tema de la portería lo zanjó con un "los dos paran".

Posteriormente, expuso algunos trazos de cómo será el Atlético Baleares de Melgarejo. Justo la antítesis de De la Morena: "Ser agresivos, con o sin balón, y a por los tres puntos. Hoy necesitamos los tres puntos. Si me das a elegir entre jugar bien y perder o jugar horrible y ganar, yo quiero ganar. El Baleares necesita ganar", dijo convencido.

Pese a su teórica posición de interinidad, el argentino tiene claro que es "una persona del club, el club me necesita en estos momentos en este puesto, y yo me lo tomé como un gran desafío en lo personal, pero estoy a disposición del club para uno, cinco o quince partidos", concluyó el nuevo técnico del conjunto blanquiazul.