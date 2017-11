Melgarejo: "Me siento capaz de sacar esto adelante"

"Me siento capaz de sacar esto adelante". Ha sido la declaración de principios del nuevo entrenador del Atlético Baleares Horacio Melgarejo, que ha dirigido esta mañana, bajo la lluvia, su primer entrenamiento al frente de la primera plantilla. "Fue un entrenamiento positivo, la plantilla quiere revertir la situación y cambiar esto. Me siento capaz de sacar esto adelante y que el Atlético Baleares vaya para arriba", han sido las primeras palabras del nuevo responsable técnico de la primera plantilla, que contará con la ayuda en la preparación física de Àlex Llinàs.

El entrenador argentino ha prometido empezar de cero y que todos los jugadores tendrán las mismas oportunidades. "Tengo mi forma de pensar, de jugar y todos los jugadores arrancan de cero". Y ha demostrado que tiene claro cómo quiere que juegue su equipo. "Hay que ser agresivo con y sin balón e ir a por los tres puntos. El Baleares necesita ganar y si me das a elegir prefiero jugar mal y ganar".

Melgarejo se toma esta oportunidad que le ha concedido el club "como un gran desafío". "Soy una persona del club", ha dicho, "y me necesita ahora en este puesto, sea un partido o quince. El equipo está por la labor de sacar esto adelante. Me lo tienen que demostrar de lunes a sábado. Estamos donde estamos y hay que sacarlo adelante, por calidad el equipo y el club debe estar más arriba, pero con actitud demostrar que el Baleares tiene argumentos para hacer daño a cualquier equipo".

Por su parte, el director deportivo Patrick Messow ha dado a entender que los resultados marcarán el futuro de Melgarejo. "Horacio es un entrenador de la casa, conoce la plantilla, el grupo y la categoría. Confiamos 100% en Horacio y valoraremos su trabajo". Messow ha reconocido que "hace tiempo" que trabajan en el sustituto de De la Morena, y que si no se ha producido es "porque no nos podemos equivocar". "Mi obligación como director deportivo es estar abierto a todas las opciones. Prefiero pensarlo con paciencia y calma. Asumo toda la responsabilidad de la parcela deportiva. Armando es un buen entrenador pero por varios factores no ha ido bien y nos faltan resultados. Es fútbol y ahora tenemos un capítulo nuevo", dijo, como justificación del relevo en el banquillo.