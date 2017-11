La única Liga sin ojo de halcón

La Liga española de fútbol es la única gran competición que no cuenta con la ayuda del videoarbitraje, que hubiera evitado el clamoroso error del árbitro Iglesias Villanueva en el partido Valencia-Barcelona del pasado domingo en Mestalla al no dar por válido el gol de Leo Messi a la media hora pese a que el balón había traspasado la línea de meta. La Premier League, la otra gran competición que aún no ha puesto en marcha el VAR, implementó el ojo de halcón en la temporada 2013-2014, la Bundesliga lo tiene desde hace dos temporadas, igual que la Ligue 1 francesa y la Serie A, en Italia.

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) que preside Javier Tebas ha firmado el protocolo para el VAR para aplicarlo a partir de la próxima temporada, ya sea con la tecnología de Mediapro o del propio ojo de halcón que utiliza la Liga en el VAR. El VAR y el ojo de halcón tendrán que esperar. Solucionarán muchos problemas, aunque no todos.

El Barcelona está resultando el gran perjudicado por la ausencia del videoarbitraje. Al error del domingo que le costó dos puntos, la temporada pasada sufrió otra acción muy similar, la del gol no concedido al Barça en el Benito Villamarín cuando el balón también había traspasado la línea de gol.

En esta misma temporada ya se han sucedido errores de bulto destacables. La reciente patada en la cara a Sergio Ramos de Lucas Hernández en el derbi madrileño, el gol de Deulofeu a pase de Digne con el balón superando la línea de fondo en el Barcelona-Málaga, los piscinazos de Morales en el Levante-Villarreal o Correa en el Sevilla-Málaga, o el gol fantasma del Getafe en San Mamés en la primera jornada.

Las palabras del entrenador del Barcelona Ernesto Valverde al término del partido, restando importancia al error arbitral y recordando el fallo que les benefició en el duelo contra el Málaga, han engrandecido su figura. Gesto que le agradeció el técnico del conjunto andaluz, Michel, que valoró que Valverde se acordara de aquel error que propició el primer gol del Barcelona.

Victoriano Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros, no cree que el fallo de Iglesias Villanueva sea para sancionarle. "Hombre, no creo yo que por eso haya que meterlo en la nevera", señaló Sánchez Arminio, así como admitió que "es un fallo", pero "como fallan los jugadores y como falla todo el mundo". "¿O es que solo hay que castigar a los árbitros que fallan? Y los jugadores, ¿cuando fallan un penalti? ¿o un gol?", preguntó el excolegiado cántabro.

El presidente de la Real Federación Española, Juan Luis Larrea, se pronunció ayer de forma similar en la Gala del Fútbol Balear, informa Vanessa Sánchez: "El árbitro no ha hecho el ridículo, son cosas que pasan. El árbitro no lo puede ver todo", explicó.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró a favor de la entrada del videoarbitraje en el fútbol español, aunque aseguró que "quitará espontaneidad al fútbol". "Está prevista su entrada y el fútbol español decide cuándo. Todos sabemos que la tecnología cambia y va a ser un sistema para mejorar el fútbol, pero nosotros no decidimos, es el fútbol español el que lo hace", aseguró en rueda de prensa un Zidane que no quiso entrar en polémicas. "No voy a entrar porque lo que buscamos aquí siempre es polémica y yo no la quiero, me interesa mi equipo. Hay mucha gente que su trabajo es hablar de eso, no es el mío. Como entrenador, gente de fútbol, como un apasionado quiero que el fútbol mejore, sin duda, pero el resto no es asunto mío", dijo el técnico madridista. Muy diferente se mostró Andrés Iniesta, que lamentó que "el gol de Messi lo ha visto todo el mundo menos quien tenía que verlo".