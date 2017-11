El Atlético Baleares busca entrenador

'Se busca técnico, con experiencia en la Segunda División B, especialista en situaciones límite y con amplio conocimiento del plantel del que dispondrá. Precio a convenir'. De forma gráfica, como si de un anuncio por palabras se tratase, el Atlético Baleares sondea ya el mercado de técnicos que se encuentran en paro y que se postulan como opciones válidas para dirigir un banquillo como el blanquiazul. Y a poder ser, con el perfil que se demanda en este ficticio anuncio.

A falta de un acuerdo para el finiquito con el ya ex técnico blanquiazul Armando de la Morena para que ponga punto y final a su ciclo como técnico del equipo de Segunda B, llega la hora de buscar un nuevo entrenador. Y no quieren equivocarse en la decisión final, ya que el futuro deportivo del primer equipo está en juego. La tardanza en tomar una decisión definitiva sobre la no continuidad del técnico madrileño ha llevado al equipo blanquiazul a una situación límite, a un punto de las plazas de descenso y con una dinámica de juego decrépita, descendente y del todo punto negativa. Diez puntos de treinta y seis son números insostenibles. Y el Atlético Baleares no iba a ser una excepción.



Cinco meses y cinco días



Ayer fue la última sesión preparatoria de un cabizbajo De la Morena tras cinco meses y cinco días de pertenencia a la entidad blanquiazul. En su fuero interno, debía tener claro que ya no le quedaban más comodines, ni excusas ni divagaciones del porqué de su mal fario como local. Y realmente, en son Malferit es donde ha cavado su tumba deportiva el madrileño ya que ha sido incapaz en los ocho partidos jugados en casa de sumar ni un triunfo, con un balance para el sonrojo de seis empates y dos derrotas. Seis puntos de veinticuatro, números claros de descenso para un plantel que le cuesta al presidente y propietario del club, Ingo Volckmann, casi dos millones de euros.

Armando de la Morena fue presentado el pasado 22 de junio con la ilusión por bandera, pero su manifiesta inexperiencia en el fútbol senior y su contrastada incapacidad para revertir la situación deportiva cuando esta vino mal dada le ha pesado como una losa en su estancia en la isla, de la que se irá pronto, ya que el Baleares tiene previsto anunciar lo antes posible el fichaje de un nuevo entrenador, a poder ser entre hoy martes y mañana, con tiempo para que dirija su primera sesión.



Cláusula de rescisión



La marcha de Armando de la Morena no le saldrá barata al Atlético Baleares. Pese a la vinculación que tenía firmada el madrileño con el club blanquiazul, en su contrato figura una cláusula que permite la salida del técnico antes de finalizar su relación, finiquitando el resto de la temporada 2017-18 y dos meses de la posterior. Ahora, le toca al director deportivo Patrick Messow mover ficha. El presidente Ingo Volkmann no está en la isla. Está buscando ya el sustituto de De la Morena, aunque no se descarta una alternativa interina y provisional.