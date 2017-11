No sale del coma

El Atlético Baleares de Armando de la Morena está en coma. Malherido y con necesidad de una rápida intervención. Los blanquiazules no reaccionan, ni demuestran capacidad de mejora. Su marcha en la Liga es deprimente. Su juego carece de profundidad y sus futbolistas se mostraron ayer incapaces de doblegar a un rival que compitió en inferioridad numérica durante más de 40 minutos, como le ocurrió al Llagostera. Vencedor, por la mínima, de un partido que perfectamente puede pasar a la historia como uno de los peores de los disputados en Segunda B por el Atlético Baleares.

El cambio de entrenador en el banquillo blanquiazul es irremediable. El técnico madrileño se ha quedado sin argumentos. Superado por los acontecimientos y triste. Muy triste.

Visto lo visto, la despedida de la pasada semana avanzada por el propio De la Morena debería haber sido aceptada por la directiva balearica. La necesidad de lograr un cambio de rumbo del equipo empieza a ser una urgencia. No se puede seguir a la deriva.

Un gol de falta directa, perfectamente ejecutada por Pitu, en el minuto 28, dio la victoria por 0-1 y los tres puntos en juego a un Llagostera práctico y con mucho oficio. Y Son Malferit volvió a ser escenario de una nueva derrota del Atlético Baleares. Un equipo incapaz todavía de ganar un partido como local. Desesperante.

Una frustración que se plasmó especialmente en las jugadas de ataque contra la meta del Llagostera de los minutos finales. Con el portero local Carl incorporado como delantero y rematando de cabeza, aunque desviado. Un recurso de última hora que no dio el resultado pretendido. Por entonces el central Vallori llevaba minutos como tercer delantero.

La decepción y la resignación entre los aficionados blanquiazules en Son Malferit fue patente. La parroquia balearica está que trina y el pensamiento parece ya único: "hay que destituir al entrenador".

Y es que todo apunta a que no haber cesado a De la Morena a lo largo de la semana pasada ha sido como pegar un tiro en un pie del Baleares. Un conjunto sin pegada. Triste, desordenado y obligado a una reacción inmediata en positivo para corregir su marcha en falso en el torneo de Segunda B.

Uno de los jugadores del Baleares que mejor interpretó lo sucedido en el campo fue Kike López, al asegurar tras el partido que "cada vez nos cuesta más".

"Hemos querido intentar empatar el partido, hemos tirado de corazón más que de juego y no ha sido posible. En este tipo de dinámicas cuesta remontar. Somos un equipo profesional y no dejaremos de empujar para estar lo más arriba posible. Cada vez nos cuesta más. En casa, no sé si es mental, pero no acabamos de conectarnos bien en los partidos", precisó en su análisis Kike López.