Xavi Sastre: "La mentalidad ha cambiado para bien"

El Iberostar Palma superó el domingo al Araberri a domicilio y, a pesar de ello, cayó en posiciones de descenso. El entrenador, Xavi Sastre, no se muestra preocupado por la situación de su equipo en la clasificación, ya que considera "anecdótico" que ocupen la zona de descenso a estas alturas de la temporada y destaca la igualdad de la LEB Oro ya que entre el séptimo clasificado, el Levitec Huesca –rival mañana sábado–, y el Iberostar –penúltimo– sólo hay una victoria de diferencia. Y son once equipos distanciados por un único triunfo.

"Creo que no me ha pasado nunca, pero tampoco le he dado mucha importancia porque estamos en la primera vuelta. Estamos a un partido del séptimo, el Huesca", recordó el técnico mallorquín. Las sensaciones de Sastre han mejorado y destaca que "la mentalidad ha cambiado para bien", porque percibe que la plantilla tiene "los ánimos un poco mejor después de la victoria" y porque no ha notado relajación: "Las caras son otras, pero no he notado que haya bajado la intensidad del entrenamiento. La gente puede estar alegre y a la vez intensa y concentrada".

El objetivo ahora del equipo es dar una alegría a su afición ante el Huesca y alargar la dinámica positiva con un segundo triunfo consecutivo que haga olvidar la racha de cinco derrotas seguidas que acabó el domingo en la pista del Araberri. Para Sastre, conseguir una victoria mañana "daría una moral enorme" al equipo y serviría para "reafirmar" la confianza en el trabajo que se está haciendo.



Con la igualdad que existe en la Leb Oro, el técnico no quiere que aumente la euforia en caso de triunfo ni que se caiga en desánimo en caso de derrota porque "todavía es muy temprano" para ver si un equipo estará arriba o no.

Para este partido, Sastre podrá volver a contar con todos sus efectivos. "Están todos bien", confirmó. Estas últimas jornadas sin bajas han servido para que la plantilla dé pasos hacia adelante en cuanto al acoplamiento de las piezas y el entrenador asegura que ahora ve "al equipo como un equipo".