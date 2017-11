Biel Guasp: "Debemos dar un golpe sobre la mesa y coger una dinámica positiva"

Francesc Fullana fue ayer el gran ausente de la sesión preparatoria del Atlético Baleares debido a un proceso febril que está pasando el de Montuïri. Un hecho que, si no complica, no debería impedir al propio Fullana ser un fijo en el once que este domingo (12.00 horas, Son Malferit) jugará frente a la Llagostera. Los que sí entrenan a buen ritmo, completando prácticamente toda la sesión preparatoria son los defensas José Ruíz y Biel Guasp, mientras que Uche sigue tocando la pelota y ya se atreve con los disparos a portería, por lo que se atisba más cercano el final del túnel para el futbolista nigeriano, que apenas ha podido jugar esta temporada con los blanquiazules.

Al término de la sesión preparatoria, habló el mallorquín Biel Guasp, cada vez más cerca de volver a una convocatoria tras ir superando sus problemas físicos. El alaroner manifestó encontrarse ya mucho mejor. "Las sensaciones en el entreno son buenas, me encuentro mejor pero aún me falta forma física y ritmo de entreno. Poco a poco intentaremos ver si podemos llegar al domingo para poder ayudar en algo al equipo", relató.

Guasp también valoró el compromiso de este domingo como de "muy importante. Hace muchas jornadas que intentamos conseguir la victoria, en nuestra casa se nos hace bastante complicado, pero ahora hay un buen partido, para dar un golpe sobre la mesa e intentar coger una dinámica positiva y agarrarnos a los puestos de arriba". Del Llagostera, dijo que "están detrás de nosotros, pero es un equipo que está acostumbrado a jugar en campos pequeños y su forma de juego es muy incómoda. Intentaremos hacer lo mejor posible para conseguir la victoria". Del equipo, reconoció que "la situación no es la mejor que todos querríamos tener, pero estamos con ganas".