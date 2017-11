De la Morena: "Si el resultado no es el esperado, habrá consecuencias"

Armando de la Morena, técnico del Atlético Baleares, tiene asumido que, todo lo que no sea ganar mañana en Ontinyent, conllevará consecuencias no muy positivas en su carrera como entrenador. "Es un partido en el que hay muchas cosas en juego y que si el resultado no es el que esperamos, supongo que habrá consecuencias. Esto es fútbol y no seríamos ni el primero ni el último cuerpo técnico que no sigue por los resultados. Sé que mis jugadores competirán como siempre, veremos si tenemos más acierto y podemos ganar", resumió el técnico madrileño en la previa del partido que disputan este fin de semana.

Hace varias semanas que el futuro de Armando de la Morena como técnico del Atlético Baleares pende de un hilo. El técnico madrileño decidió hace dos jornadas no buscar más excusas a los resultados atesorados hasta el momento, aunque ayer volvió a recordar el gran número de lesiones que ha sufrido el equipo en este inicio de campaña. "No ponemos excusas, pero las lesiones nos obligan a hacer cosas ´no normales´ como lo de Vallori. Álvaro Sánchez tiene nuestra confianza, lo de Vallori era una alternativa más, ensayada desde semanas previas porque él en su carrera había jugado ahí y su predisposición es de admirar, lástima del gol a lo último. Las lesiones es un hándicap desde el principio de temporada: Uche, Biel, José, Sergio, Julio, Kike, Rodri, Xisco?", resumió el excolchonero que también aprovechó su comparecencia de prensa para dedicarles el posible triunfo a dos de los lesionados: "Queremos dedicarle la victoria a Xisco y a Rodri. Pasan por un momento duro".