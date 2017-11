Joan Mir se estrena en Moto2

Sin tiempo casi para celebraciones tras la consecución del Mundial, el piloto mallorquín Joan Mir inicia hoy su andadura por el Campeonato del mundo de Moto2. El Circuito de Jerez acoge hoy y mañana el arranque de la pretemporada para los equipos mundialistas de las categorías de plata y bronce, con dos jornadas de entrenamientos oficiales previstas y la presencia de diecinueve equipos.

Cuatro días después de concluir en Valencia el Campeonato del Mundo de Motociclismo 2017, distintas escuderías de las categorías pequeñas del Campeonato del Mundo comenzarán hoy la pretemporada 2018 con las primeras sesiones invernales de preparación. Catorce equipos de la segunda categoría, entre los que se encuentra el Estrella Galicia donde correra Joan Mir, y cinco de la tercera tomarán parte en estos entrenamientos, con la presencia destacada del piloto mallorquíncomo compañero de equipo de Álex Márquez, que sigue una temporada más en la clase intermedia con chasis Kalex. Entre los numerosos pilotos participantes en Moto2, también sobresalen el portugués Miguel Oliveira y el sudafricano Brad Binder (KTM); o el italiano Romano Fenati, subcampeón del mundo de Moto3, que debutará en la clase intermedia con Kalex.

Además, otros protagonistas destacados serán los españoles Xavier Vierge, Isaac Viñales, Iker Lecuona y Héctor Barberá que,, tras ocho temporadas en MotoGP, correrá la próxima en Moto2 en el equipo Pons HP40.

Quien por el momento no cuenta con ningún equipo para la temporada que entra es el otro mallorquín de la parrilla de Moto2, Augusto Fernández. Pese a no contar con experiencia previa en la categoría y debutar en ella una vez ya comenzada, el balear consiguió puntuar en las dos últimas carreras de la temporada, pero su equipo, Speed Up, ha decidido no renovarle.