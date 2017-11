Joan Mir bate el récord de puntos en una temporada

El campeón del mundo de Moto3, Joan Mir (Honda), ha reconocido que ha podido "salvar" la carrera del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, donde ha concluido segundo después de verse involucrado en el accidente de Gabriel Rodrigo, y ha lamentado el incidente –que le provocó una salida de pista que le hizo perder16 puestos–, porque tenía "ritmo" suficiente para pelear con Jorge Martín (Honda) por la victoria.

La victoria podría haber permitido al mallorquín igualar el récord de victorias en una temporada que está en poder del italiano Valentino Rossi, que en el año 1997 firmó 11. Pese a ello, Joan Mir sí ha podido superar el de puntos en un Campeonato al conseguir 341 (la anterior marca la ostentaba Álvaro Bautista con 338 puntos en 2006).

"Me he encontrado muy bien durante la carrera en cuanto a ritmo y sensaciones. Es una lástima; se ha caído Gabri -Rodrigo- delante de mí, que iba muy colgado y se veía venir que se iba a caer. He intentado adelantarle pero no me ha dado tiempo. He podido salvar la carrera. Me hubiera gustado, con el ritmo que tenía, estar luchando con Jorge -Martín-. Creo que voy a recordar esta carrera por ser la última de Moto3", señaló el campeón del mundo en declaraciones a Movistar MotoGP.

Así, el mallorquín valoró su remontada desde la 19ª posición tras la caída del hispano-argentino. "Estaba muy lejos. No estaban todos en grupo, he ido cogiendo grupos, y a medida que iban pasando las vueltas veía que los tiempos eran muy bajos, de 39 bajos y medios. Jorge se ha escapado, ha sido la pena, pero se lo merece", subrayó, antes de agradecer el apoyo de los aficionados del Circuit Ricardo Tormo. "Debo dar las gracias a toda la gente que ha venido, se nota el calor del público", afirmó.

Por último, no quiso hablar de su próxima temporada en Moto2 con el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS y lo aplazó para después de celebrar el título de la cilindrada pequeña. "Ahora mismo estoy pensando en celebrar este año y luego ya empezaremos fuertes", concluyó.