De la Morena: "Jugarán Xisco y diez más"

Se acabó el debate. Xisco Hernández vuelve a la titularidad. Así lo confirmó ayer su técnico, Armando de la Morena, en la rueda de prensa previa al partido que mañana afrontan en Son Malferit ante el Atlético Saguntino: "El tema de Xisco Hernández está bien, muy bien. Ha hecho una semana bastante buena de entrenamientos, está muy animado y estamos muy contentos de poder contar con él para este partido. Jugará de titular, Xisco y diez más. Está claro que no solo un jugador puede ganar los partidos, tenemos que ayudarle entre todos, tanto los que estén en el once con él, como los que salgan desde el banquillo".

Tras unas semanas algo convulsas, Armando de la Morena volverá a contar con su jugador estrella en el once titular. Cabe recordar que su suplencia en los dos últimos encuentros y las diferencias del capitán con el cuerpo técnico y el club habían acrecentado, más si cabe, la crisis deportiva que vive el conjunto mallorquín en este primer tercio de la temporada.

El técnico madrileño, además, decidió aparcar su discurso habitual, y no recurrió a la mala suerte como excusa por los resultados atesorados en las últimas jornadas: "El balón no entra. En vez de tirar al palo, a ver si lo metemos dentro. Un partido puedes tener mala suerte, dos también, pero ya llevamos una serie de partidos en los que no podemos buscar más excusas y tenemos que ganar como sea, dejando la suerte o la no suerte a un lado. Un día puedes tener mala suerte, pero hay que afrontar los partidos con otra cara y ganar sí o sí".

De la Morena también analizó cómo ha vivido la primera plantilla esta última semana, después de salir derrotados el pasado domingo del campo del Hércules, en el último suspiro: "Ha sido una semana que ha ido de menos a más. Después del partido del domingo, tal y como se dio, la verdad es que nos llevamos un golpe duro porque creemos que competimos para, al menos, sacar algo positivo, al final, en el último minuto, no se pudo conseguir y lo que queremos ahora sacar los tres puntos y cambiar la dinámica y conseguir una serie de resultados positivos en los siguientes partidos".

El preparador excolchonero no teme por su futuro, "la parte hacia la que van las críticas en todos los clubes del mundo es siempre la del entrenador y el cuerpo técnico, hay que acostumbrarse a eso", y reconoce que siente "confianza absoluta" por parte del club: "Sabemos que la confianza del club en nosotros es absoluta, que el compromiso de los jugadores también, pero también es cierto que dentro del cuerpo técnico, lo que queremos es ganar para que la afición se sienta orgullosa y podamos sacar esto adelante".

En esa misma línea, De la Morena puntualizó: "Siempre que los resultados no se dan como uno quiere, es normal que se hable de la continuidad del entrenador. La parte hacia la que van las críticas en todos los clubes del mundo es siempre la del entrenador y el cuerpo técnico, hay que acostumbrarse a eso, pero tampoco me afecta mucho. Lo que quiero es sacar los tres puntos el domingo, hacer un buen partido y que los jugadores tengan buena predisposición durante el encuentro".

Mañana, ante el Saguntino, el Baleares buscará su primera victoria como local ante un equipo que "viene de una buena racha, de ganar los tres últimos partidos, y que no nos pondrán las cosas fáciles. Debemos romper su racha y empezar la nuestra", zanjó.