Indignación entre los usuarios de Son Hugo por el retraso de la apertura de su piscina exterior

Los hay que acuden cada día, otros aprovechan solo en sus jornadas libres; los hay que utilizan únicamente las interiores, pero que agradecen la calma que se respira en las mismas, cuando las exteriores están concurridas y hay otros que, aun no usando ni unas ni otras, entienden que son necesarias para los palmesanos. Cada uno de los usuarios de las piscinas de Son Hugo cuenta con su propia experiencia, pero todos ellos coinciden en una misma misiva: la frustración e indignación que supone conocer que, un verano más, las cubetas al aire libre de las instalaciones situadas al borde de la Vía de Cintura, seguirán cerradas.

Tal como publica este jueves DIARIO de MALLORCA, la reforma integral de la piscina exterior de Son Hugo se retrasa. El Ajuntament de Palma no puede garantizar que esté operativa en el verano de 2018 y teme que las obras de remodelación no puedan finiquitarse, tan siquiera, a lo largo del año que entra. Serán dos veranos consecutivos sin poder contar con las piletas que tantos usuarios arrastraban durante los meses más calurosos del año.

"Soy usuario de las piscinas de Son Hugo y me gustaba mucho frecuentar las exteriores tanto para entrenamientos individualizados como en grupo. La verdad es que era una gozada poder usar la piscina exterior, incluso en pleno invierno. Es una mala noticia porque ya el año pasado fue un jarro de agua fría para toda la gente que nadamos. Muchas competiciones que se desarrollaban en estas instalaciones se han suspendido y es algo muy triste", relataba ayer Javier Cotrino, usuario que frecuenta las instalaciones deportivas del Institut Municipal d´Esports.

Miguel Calderón, por su parte, comentaba ayer a este diario su relativa preocupación por el retraso: "El hecho de que el verano que viene tampoco abran las piscinas exteriores me afecta relativamente, porque yo siempre nado en el interior, incluso en verano, y me afecta porque mucha de la gente que nadaría fuera, entonces lo hará dentro, y en vez de ser dos en el carril, seremos unos cuantos más. Confiaba que este verano, y dado el tiempo que llevan ya cerradas, hubiera alguna actuación, lamentablemente no ha sido así".

El problema del cierre de las piscinas exteriores de Son Hugo se remonta al mes de marzo. Por aquel entonces el IME tomó la decisión de sellar la infraestructura situada al aire libre por el mal estado de la instalación, una decisión que, ya por aquel entonces, resultó "horrorosa" para Teodora Díaz: "Soy nadadora federada y campeona de España en mi categoría, nado 2.000 metros cada día. Las piscinas de fuera son una gozada después de estar todo el año nadando dentro, es un disfrute poder usarlas. Tengo dos nietos pequeños y aprovechábamos las piscinas de fuera para venir en verano, íbamos un poco al césped y los niños jugaban por ahí, pero este año, si no las abren, será imposible venir porque no vas a tener a los niños encerrados dentro, horroroso, horroroso".

"Me parece muy mal, porque ya no pudimos disfrutarlas este verano y si el año que viene tampoco estarán abiertas, me parece fatal. Creo que han tenido tiempo más que suficiente para arreglarlas durante estos meses. El hecho de que también cerraran las interiores durante unos días no me molestó, ante un peligro, lo mejor es solucionarlo y no poner a nadie en peligro", relataba Miguel Herrero, jubilado que acude a Son Hugo desde hace nueve años.

"Encuentro que deberían estar abiertas todas las instalaciones, hay pocas piscinas en Palma en relación a la cantidad de usuarios. Sería interesante que estuvieran abiertas todas todo el año y la exterior, sobre todo en verano, creo que es imprescindible", coincidía Toni Amengual.