El Establiments reclama un campo de fútbol a ritmo del ´Despacito´

"¿Conocéis algún equipo que juegue toda la liga como visitante?". En el CF Establiments ya no pueden más. Desde hace 3 años solicitan un campo en donde entrenar y jugar al fútbol sin éxito. Señalan que desde el Ajuntament de Palma no les hacen caso, según explican desde el club, que hoy ha vuelto a publicar enYoutube su vídeo a ritmo de la canción 'Despacito' con una nota ante el silencio de Cort.



"Desde 2014 nuestro club está pidiendo un espacio municipal en donde se pueda practicar el deporte que amamos y no tener que gastar cada año una gran patre de nuestro presupuesto para alquilar instalaciones privadas o que son de otros municipios", explican en el comunicado publicado en la cuenta oficial del CF Establiments, que en la actualidad es tercero en la Liga de Primera Regional, por Twitter y Facebook.





y con muchas ganas de trabajar y construir un club familiar, dinámico y socializador, donde cualquier persona es bienvenida, pero no nos dejan y", aseguran, tras recordar que desde su primer año de existencia se han tenido "que buscar la vida" y que siempre reciben la misma respuesta: "No podemos hacar nada por vosotros"."Lo más gracioso es quepero cuando han alcanzado el poder nadie ha movido un dedo", sentencian."Aun así,por hacer cosas nuevas, divertidas... la prueba está en la", añaden en su comunicado.Y concluyen: "Queremos dejar claro que(...).donde poder practicar el fútbol en unos horarios normales y corrientes".