La enésima obra de arte de Marco Asensio

Un gol de bandera. El tanto de Marco Asensio al Las Palmas, el segundo del Real Madrid, aparece ya por méritos propios como claro candidato al Premio Puskas al mejor gol del año. El futbolista mallorquín cobra cada vez mayor protagonismo en un equipo plagado de estrellas

Un latigazo desde treinta metros de Marco Asensio a la escuadra de la portería del Las Palmas, defendida por Lizoain, despejó de un plumazo en forma de gol las dudas de un Real Madrid de dos caras, repleto de incertidumbre en el primer acto y gustándose en el segundo. Y es que el joven centrocampista mallorquín no se cansa de marcar golazos.

Haciendo un breve repaso de las joyas que nos ha dejado el centrocampista hay varias a destacar. Tuvo un papel absolutamente protagonista en el primer título de la temporada del Madrid, marcando en los partidos de ida y de vuelta de la Supercopa de España contra el Barcelona. Los dos fueron potentes zurdazos desde fuera del área. También participó de manera brillante en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada pasada ante el Bayern de Múnich. Dribló a un par de jugadores y definió ante Neuer cruzando el balón al palo largo con su pierna derecha.

Su última obra de arte tuvo lugar este fin de semana. Fue uno de esos goles que vale el precio de la entrada. Le cayó un rechace después de una acción a balón parado, y Asensio no dudó en enganchar el balón desde 30 metros con un obús que fue directo a la escuadra derecha de Raúl Lizoain. El disparo puso en pie al Bernabéu y liberó toda la tensión acumulada.

El propio Asensio reconoció al final del partido ante el Las Palmas que marcó "un golazo", aunque no lo consideró como su mejor tanto de madridista: "Ha sido otro buen gol. La he podido enganchar bien. Yo era el encargado de estar ahí al rechace y ha podido entrar. Ha sido un golazo. Todavía no lo he visto repetido y no sé si es el mejor gol. Puede que sean los dos de la Supercopa contra el Barcelona", aseguró en Movistar +.

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, tuvo buenas palabras para el joven jugador mallorquín: "Asensio es un crack. Y como dije al principio hay que dejarle tranquilo, que juegue y que disfrute como lo que es, un niño. Es verdad que después de los goles de pretemporada parece que cada tiro tiene que ser un golazo, pero tiene unas grandes virtudes y un gran talento", comentó.

Lo cierto es que hasta un rival del pasado domingo, el jugador del Las Palmas Vitolo, no escatimó en deshacerse en elogios hacia su compañero de selección, y aseguró que el tanto del mallorquín fue clave en el desarrollo del partido: "El gol de Marco Asensio nos ha matado", admitió el jugador, que a partir de enero militará en el Atlético de Madrid.

Asensio ha marcado en todas las competiciones que ha disputado desde su fichaje por el Real Madrid, y no deja de sorprendernos. Pero no queda ahí la cosa. Es que el mallorquín aparece siempre en momentos complicados para su equipo, siendo una figura clave, y eso es algo que su técnico, Zinedine Zidane, ha destacado en numerosas ruedas de prensa.

Zidane le volvió a dar la oportunidad de entrar en el once inicial, y su buen trabajo acabó engrandecido por el que será uno de los goles de la temporada: el que supuso el 2-0 en el minuto 56. El jurado del premio Puskas seguro que tomó buena nota.

El buen momento de Asensio lo ha recompensado Julen Lopetegui, incluyéndolo en la lista de convocados de la selección española para los dos próximos encuentros de carácter amistoso, ante Costa Rica y Rusia.

La única asignatura pendiente de Marco es la regularidad. Llegó al partido ante Las Palmas oscurecido por sus últimas actuaciones, que no pasaron de discretas. Le falta al jugador, de tan solo 21 años, ser un fijo en el once de Zidane y demostrar que tiene calidad suficiente para, algún día, ser el líder del Real Madrid.