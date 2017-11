De la Morena: "En mayo queremos estar en promoción"

Parafraseando al mítico Luis Aragonés, al Atlético Baleares le toca "ganar, ganar y volver a ganar". Una frase para la historia que rescató ayer el técnico Armando de la Morena, entrenador cuyo ADN a buen seguro se ha construido a partir de la filosofía futbolística del que fue conocido como el ´Sabio de Hortaleza´.

A sabiendas de la complicada situación que vive su plantilla, tanto en lo deportivo como en lo interno, el técnico madrileño abogó por un mensaje de unión entre futbolistas, cuerpo técnico y club, dejando a un lado apartados individuales. Todo en aras a un bien común: sumar de tres en tres y reflotar al equipo en la clasificación.

Con motivo de la presentación del convenio entre el club blanquiazul y la Unidad de Medicina Deportiva del Hospital Sant Joan de Déu , De la Morena habló claro de lo sucedido y de lo que desea que suceda a partir de mañana (12:00 horas, Rico Pérez) frente al Hércules en tierras alicantinas.

Sobre el tema Xisco Hernández, indicó que era un tema "de vestuario, que hemos hablado entre jugadores, cuerpo técnico y dirección deportiva, y simplemente lo que queremos es el bien para el club, para que el equipo salga hacia delante, y lo hemos conseguido porque la colaboración de todas las partes ha sido muy buena. Estamos muy contentos por ello", subrayó.

Buenas intenciones

"No hay que señalar a nadie -en referencia a Xisco- ya que somos un equipo, aquí todos vamos a una. Lo que hay que hacer es ganar, ganar y volver a ganar. Y cuando no se gana, empiezan este tipo de cosas. Y esto es el fútbol. Nosotros hemos de poner todos los remedios para que las cosas vayan a mejor, y así lo hacemos", reflexionó convencido.

Sobre el apoyo incondicional que muestra la directiva del club hacia la labor del técnico madrileño pese a los resultados cosechados, De la Morena se centró en que "las cosas nos salgan mejor, y que ganemos los partidos para salir de esta situación lo antes posible". Sobre los males que arrastra su equipo, De la Morena tiene claro el problema. "Generar ocasiones, generamos, tenemos acciones de gol, damos al larguero, al palo, al portero parece que más que una parada le damos un pelotazo € está claro que no está entrando. Y si no entra la pelota, no se ganan los partidos y todo es un drama", dijo en primera instancia. "Lo importante es que los jugadores estén unidos, que el cuerpo técnico esté confiando cien por cien en los jugadores, que la dirección deportiva confíe en jugadores y cuerpo técnico, y seguro que es así. Cuando la pelotita entre, se ganarán partidos y se acabará esto", apuntó recordando que ha tenido que trabajar con una plantilla mermada de efectivos por lesiones y sanciones.

"Les estamos esperando para que cuando más jugadores seamos, más unido esté el equipo, más competitivos seamos para estar más cerca de la victoria, que es lo que todos queremos", señaló ilusionado.

Lo que tiene claro el ex colchonero es estar "en mayo entre los cuatro primeros para jugar la promoción de ascenso. Estamos ahora a primeros de noviembre y en abril veremos cuáles son las notas, si vamos a estar cerca o no del objetivo".

Preguntado sobre el duelo de mañana en el Rico Pérez, el preparador dijo: "Todos los campos son propicios, se den o no se den los resultados. Queremos competir ante un buen rival como es el Hércules, un histórico con grandes jugadores, una gran afición, y que seguramente debería estar en otra división. Es un reto, primero por nosotros mismos y segundo, por dónde vamos a jugar y ante quién vamos a jugar"

Acuerdo con Sant Joan de Déu

Por otra parte, el club presentó ayer el convenio firmado con el Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) de Palma para que la primera plantilla pueda pasar revisiones y tratarse de sus molestias a través de la ´Mallorca Sport Medicina´, una unidad especializada del HSJD.