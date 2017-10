El Baleares visita Eivissa sin margen de error

Sin margen de error. El Atlético Baleares no puede fallar hoy en su visita a la Peña Deportiva (12:00 horas, municipal de Santa Eulària) ya que los números que ahora mismo tiene el once blanquiazul son los que son: octavos en la tabla con quince puntos y la distancia real con la zona de play-off es de cinco. Casi dos partidos de diferencia. Por todo ello, no se puede fallar ante uno de los rivales a priori más asequibles que va a tener de aquí hasta final de la primera vuelta.

Y no cabe otra lectura del rival ante el cual jugará este mediodía el Baleares. Los de Santa Eulària, con siete derrotas en su casillero, un único triunfo conseguido (jornada 3 frente al Valencia Mestalla) y tres pírricos empates, está pagando muy caro las limitaciones tanto económicas como logísticas que se encontró desde el momento en que la Federación Española confirmó su plaza en Segunda B. Muchas bajas, más altas, poca compenetración y falta de calidad en según qué zonas del equipo, que navega por los puestos de descenso.

En definitiva, un rival a medio hacer y que por momentos muestra una buena imagen, pero que por ahora decepciona con errores impropios de la categoría en que se juega; o bien la mala suerte, que también se está cebando con los de Dani Mori como así pasó el pasado domingo frente al Hércules, encajando el 1-0 en el minuto 92 de partido.

En su plantilla, el equipo pitiuso cuenta con jugadores de buen nivel para la categoría como son los casos de Erik Polanco o Carlos Selfa, sin olvidarnos del mallorquín Pau Pomar o el ibicenco Pepe Bernal. Pese a todo, el técnico de la Peña tiene claro que los resultados llegarán.

"Estamos cerca. Con un par de partidos buenos nos ponemos en mitad de la tabla. Estoy convencido de que alcanzaremos a varios equipos y que dejaremos atrás a cuatro o cinco de ellos para ponernos en mitad de la tabla. Los tenemos a tiro de piedra, afirmó Dani Mori, que se mostró muy seguro de su equipo: "Vamos a dar un giro a nuestra situación y remontaremos el vuelo".

Por lo que respecta al Baleares, dentro de lo que ha sido esta 'mini-semana' de contrición tras el empate frente al flojo Peralada, no queda otra que jugar y, sobre todo, superar a los de Santa Eulària. Y con Kike López, que volverá a la convocatoria tras recuperarse de su lesión y cumplir los seis partidos de sanción con los que fue castigado el pasado 17 de septiembre frente al Lleida, como gran novedad. Uche, Rodri, Guasp y Sergio, todos por lesión, se quedan fuera del desplazamiento a tierras pitiusas.