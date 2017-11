Un atascado Atlético Baleares pierde en casa de la Peña Deportiva

El Atlético Baleares está en crisis. El equipo blanquiazul, atascado en su fútbol y también en resultados, ha perdido en su visita a la Peña Deportiva (2-0). El derbi balear de la jornbada 12 del Grupo III de Segunda B se ha decantado a favor de los pitiusos, que han sido merecedores de conseguir su segunda victoria del curso.

El damnificado del nuevo tropiezo del Atlético Baleares puede ser el técnico, un Armando de la Morena que ya estaba cuestionado porque el equipo aún no ha ganado en casa esta temporada, no ofrece buen fútbol y está más lejos de la zona de ascenso de lo esperado. Y a quien no le ha salido bien la pequeña revolución en su once inciial, dejando a Xisco Hernández en el banquillo.

Con un susto ha arrancado el Atlético Baleares el encuentro. Klaus ha evitado que el remate de Gorriz entrara ajustado al palo, una jugada que parecía el presagio de cómo iban a ser los 89 minutos restantes: el equipo palmesano había sacado de centro y en el primer robo, ocasión de la Peña Deportiva al contragolpe. No fue así.

Un par de acercamientos más de los pitiusos ha puesto cierta preocupación en eun Atlético Baleares que desde el principio ha querido tener el balón. Pero ha sido un control sin excesivo peligro, aunque los balericos han tenido las dos mejores ocasiones para delantarse en el marcador en dos remates de cabeza: de Gerard Oliva, con gol anulado por falta a centro de José Ruiz desde la derecha, y un remate al travesaño de Villapalos tras centro de Migue Marín desde la izquierda.

Los de Armando de la Morena habían visto la luz para llegar al área de Dennis con peligro. Pero curiosamente, el gol ha sido de la Peña Deportiva. Gorriz ha enganchado con la zurda un balón suelto tras un rechace en un balón al área. El gol ha sido un golpe para el Baleares. Más moral que de juego, pero el aumento de intensidad en los jugadores de la Peña Deportiva ha ido decantando el duelo a favor de los locales, con más ritmo, ideas y espacios. Incluso, los pitiusos se han animado a presionar arriba.

Hasta el descanso, no hubo más noticias del Atlético Baleares. Y tampoco más tras el intermedio. Pese a los cambios, con la entrada de Julio Delgado antes de arrancar el segundo periodo, y de Xisco Hernández a los pocos minutos, no se ha producido la reacción esperada.

El cambio de sistema, pasando a jugar con tres defensas y dos carrileros, no ha variado el guion. Ni que la Peña Deportiva haya decidido dar dos pasos hacia atrás y meterse en su área para defender el gol de Gorriz. Es más, los locales han estado muuy cómodos dejando el balón y la iniciativa al Atlético Baleares.

El partido se ha diluido con la Peña intentando llegar a la portería del Baleares con pelotazos hacia Guille Andrés y con los palmesanos en un querer y no poder. Sin ideas, su solución para crear peligro ha sido casi siempre con balones bombeados al área.

Pepe Bernal, en otro balón largo, ha sentenciado el partido tras plantarse solo ante Klaus y definir de forma excelente con la zurda (2-0). Un remate de Gerard Oliva al palo en el descuento puso el epílogo a un partido que deja a Armando de la Morena, con un pie fuera del banquillo del Atlético Baleares.



Ficha técnica

Peña Deportiva: Dennis, Erik Polanco, Pau Pomar, Borja Navarro, Alberto, Javi Gallardo, De Val, Selfa, Rueda (Pepe Bernal, m.45), Jandro, Gorriz (Guille Andrés, m.54).

Atlético Baleares: Klaus, José Ruiz, Villapalos, Manu Farrando (Álvaro Sánchez, m.82), Malik (Xisco Hernández, m.55), Borja Martínez, Fullana, Kike López, Migue Marín (Julio Delgado, m.45), Nacho Heras y Gerard Oliva.

Goles: 1-0, m.25: Gorriz. 2-0, m.84: Pepe Bernal.

Árbitro: Vives Leal (C. Valenciano). Amarillas para Erik Polanco, Javi Gallardo, Gorriz, Malik, Manu, Pau Pomar, Villapalos, Selfa y Xisco Hernández.