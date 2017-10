Recibimiento de campeón

El flamante campeón del mundo de Moto3, el mallorquín Joan Mir, ya está en casa. El piloto de Honda llegó ayer a la isla tras ganar el pasado domingo el Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang. El joven piloto fue recibido por su familia -su madre Aina Mayrata, su tío Pedro y sus hermanos- y amigos en Son Sant Joan, además del presidente de la Federación Balear de Motociclismo Pedro Mas y el director general d'Esports Carles Gonyalons.

Cansado tras muchas horas de viaje, pero con la sonrisa permanente de oreja a oreja, lo primero que hizo al llegar fue saludar, uno a uno, a todos los familiares que habían acudido a recibirle para brindarle el agasajo que merecía. Mir no podía ocultar su emoción: "La verdad es que me esperaba esta acogida. Al final lo más bonito de ganar un Mundial es ver el reconocimiento que te brinda tu gente. Estoy muy emocionado y quiero darle las gracias a toda esa gente que me ha apoyado desde el primer momento. Llegar a Mallorca y encontrarme con esta gran acogida no tiene precio".

Precedido por su padre Joan y su entrenador Dani Vadillo, que quisieron cederle todo el protagonismo, Mir hizo su aparición en la puerta de llegadas al grito de "¡Campeones, campeones, oé, oé, oé". Fue un momento mágico, en el que se estrecharon los lazos entre el joven campeón y sus más allegados.

Mir ha conseguido el título mundial acompañado de una gesta solo lograda previamente tres veces, sumar diez victorias en una misma temporada. De esta manera iguala al italiano Fausto Gresini, que lo logró en 1987, y al catalán Marc Márquez, que lo hizo en 2010. Ahora, el mallorquín persigue otro reto. En el caso de que triunfe el próximo 12 de noviembre en el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, en la última carrera de la temporada, igualaría el récord de victorias en una temporada, que ostenta desde 1997 el italiano Valentino Rossi. Mir habló sobre esa posibilidad: "Que me comparen con estas bestias y con el rey de este deporte es algo muy importante. Es una pasada. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos que seguir en esta línea".

Mir considera que una de las claves de su éxito ha sido "pilotar sin presión". Y, según él, cuando eso ocurre, "vas tranquilo y te sale todo". Todo ello logrado con "un esfuerzo y un sacrificio enormes". Tuvo palabras de agradecimiento para las personas que le han apoyado desde el primer momento, que le han "animado y sabido aguantar en los malos momentos". Mir, que desveló que ha recibido la felicitación del rey Felipe VI, comentó que en los próximos días quiere "disfrutar al máximo" con su gente, y que tiene pensado "liar alguna" el próximo sábado, en el acto de homenaje que se le está preparando con motivo de su título mundial.