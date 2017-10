Armando de la Morena: "Hay que levantarse, es nuestra obligación"

Armando de la Morena, técnico del Atlético Baleares, ha señalado esta mañana que el equipo viaja a Eivissa con el objetivo de "ganar" y que su obligación es "levantarse" tras el último empate el domingo ante el Peralada en Son Malferit, en donde todavía aún no ha ganado esta temporada.

La plantilla ha hecho su último entrenamiento antes de viajar esta noche a Eivissa para jugar mañana contra la Penya Deportiva de Santa Eulària. Tras el mismo, De la Morena ha dicho: "Hay que levantarse, es lo que tenemos que hacer, es nuestra obligación. Queremos ganar mañana en Eivissa. Estamos a 5 puntos del objetivo y después de estas dos jornadas queremos acercarnos más aún".

"En el grupo todos los rivales son difícil, la Penya Deportiva juega bien a fútbol, lo conocemos bien. Sabemos que es un equipo que no está teniendo suerte", dijo sobre el rival. "Todos esperábamos los 3 puntos contra el Peralada y lo merecimos pero hay que seguir porque esto es largo hasta mayo. Nos gustaría estar más arriba", indicó.

"No me preocupa mi futuro, vinimos aquí para un proyecto de dos años, estamos hablando de cosas importantes de futuro y dos resultados esta semana no cambiarán nada, además queremos ganar estos dos partidos", sentenció el entrenador madrileño, que tiene 18 jugadores a su disposición. La gran novedad es Kike López, que vuelve tras 6 partidos de sanción (tiempo en el que también estuvo lesionado). Se quedan fuera de la lista Uche, Rodrigo, Biel Guasp y Sergio Sánchez por lesión.



Kike López: "No hay que tener nervios"

Kike López, que regresa a la lista, señaló: "Estoy contento de poder volver a aportar mi granito de arena. Mañana tenemos un partido difícil contra un partido que está ahí abajo. Llevo dos semanas entrenando a tope. Fuera de casa hemos demostrado ser un equipo sólido, en casa estamos teniendo nuestro hándicap. No hay que tener nervios y mañana a ganar. La Penya juega bien y nos pondrá las cosas difíciles".